IU teme que el Gobierno regional tenga la "tentación" de apoyarse en el PP para aprobar los presupuestos de C-LM

Izquierda Unida teme que el Gobierno regional tenga la "tentación" de apoyarse en el Partido Popular para aprobar los presupuestos de Castilla-La Mancha porque eso daría lugar a unos presupuestos "más regresivos, más austeros, que ahondarían en la miseria de los castellano-manchegos".

Así se ha pronunciado este miércoles en rueda de prensa el coordinador regional de IU Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, acompañado por el coordinador provincial IU Ciudad Real, Pedro Mellado, en la que ha denunciado que "tan solo han visto a los miembros del Gobierno regional quejarse de lo perjudicial que resulta esta parálisis, pero sin embargo no han visto ningún gesto dirigido a consensuar esos presupuestos".

"Todo el esfuerzo del Partido Socialista y del Gobierno iba dirigido a desprestigiar al partido que no ha apoyado su presupuesto, pero no hemos visto ningún gesto de hacer una propuesta que tengan el apoyo de la mayoría de las Cortes regionales", ha agregado el coordinador regional de IU.

Además, ha recalcado que a pesar de ser la tercera fuerza política de la región ni el PSOE ni el Gobierno regional se han puesto en contacto con ellos para intentar elaborar unos presupuestos alternativos.

No obstante, Crespo ha señalado que espera que las reuniones que anunciaba el presidente de la región, Emiliano García-Page, con 200 asociaciones de la Comunidad Autónoma "sirvan para elaborar esos presupuestos alternativos y no solo para desprestigiar a un partido en concreto".

"Porque entonces interpretarían que el PSOE y sobre todo el Gobierno de la región está haciendo política partidista y no está mirando por los intereses de los castellano-manchegos", ha recalcado Crespo.

"HAY PRUEBAS SUFICIENTES"

A preguntas de los medios sobre si son partidarios de que se convoquen elecciones si no consiguen aprobar unos presupuestos, Crespo ha indicado que "si es incapaz de sacar unos presupuestos adelante, evidentemente, no puede mantenerse en el poder manteniendo una situación de parálisis".

Además, preguntado sobre un posible pacto con el PP, Crespo ha dicho que hay pruebas suficientes de que eso sería posible porque, a su juicio, Emiliano García-Page encabezó "el golpe de estado" en contra de su secretario general, Pedro Sánchez, "para poner a Mariano Rajoy en el Gobierno".

Igualmente, ha explicado que García-Page también ha salido en contra de la moción de censura que se ha presentado "defendiendo a Mariano Rajoy y manteniéndole en el poder".

"El otro hito es que no he oído ninguna crítica por parte del PSOE porque el PSOE a nivel federal haya prestado un voto para que salgan adelante los presupuestos generales del PP. Hay muchas coincidencias a nivele Estatal, así que no sería de extrañar que ahora pidiera ese favor en Castilla-La Mancha", ha concluido Crespo.