Junta y CCOO se emplazan a "hablar ya mismo" sobre lo "más adecuado" de cara al acuerdo de estabilidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el sindicato CCOO se han emplazado este lunes a "hablar ya mismo" sobre lo que es "más adecuado" de cara al acuerdo de estabilidad de las contratas de la Junta, que aún está pendiente de que se pronuncie la Administración del Estado sobre las cláusulas sociales.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el secretario regional de CCOO, Francisco de la Rosa, tras la reunión que ambos han mantenido en la sede de la Consejería.

En concreto, Ruiz Molina ha indicado que ambos han tratado la situación del acuerdo de estabilidad, que se tenía que haber firmado ya "hace un tiempo", pero que no se ha llevado a cabo después de la impugnación por parte de la Administración del Estado a las cláusulas sociales.

"Están impugnadas pero no sabemos el detalle de la impugnación porque todavía no han presentado la demanda", ha dicho el consejero, quien ha agregado que ambas partes se reunirán "para darle otra vuelta" y considerar si es oportuno o no aprobar el acuerdo de estabilidad o si se espera a que el Estado presente la demanda con las cláusulas sociales que considera que no se ajustan a derecho.

Sobre este asunto, Francisco de la Rosa ha señalado que el hecho de que no haya presupuestos "no quita" para que haya un acuerdo de estabilidad que permita que "todos los trabajadores, que sin ser empleados públicos trabajan para la Junta, vean menoscabados los derechos que tienen que tener garantizados".

"Lo que sí queremos es sentarnos mañana para ver qué es lo más adecuado, si realmente somos capaces de intuir por dónde puede ir el Estado o si somos capaces de hacer una redacción que facilite que esos trabajadores que trabajan para la Junta no tengan problemas lo haremos. Lo que no nos gustaría es que el año se agotara y no tuviéramos acuerdo", ha manifestado.

LA NO APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Ambas partes también ha hablado de las repercusiones que llevan consigo la no aprobación del Presupuesto para 2017 en asuntos como la imposibilidad de no poner en vigor la recuperación de la llamada 'tasa Cospedal' o que decisiones como la reducción de ratios no tienen reflejo en el presupuesto prórrogado de 2016.

"Efectivamente, vamos a tener que hacer modificaciones de crédito, no solamente para ese tipo de decisiones sino para otras como la repercusión de los Presupuestos Generales del Estado, en la medida que puede llevar consigo el incremento en las retribuciones de los empleados públicos del 1%", ha argumentado el consejero.

Según ha dicho, "es verdad" que se pueden hacer esas modificaciones, "fundamentalmente" para suplir la falta de crédito para hacer frente a decisiones impuestas por parte del Estado o bien como consecuencia de decisiones adoptadas en ejercicios anteriores y que "tienen sus repercusiones en el año 2017 con un presupuesto que es del 2016, como las obras de infraestructuras sanitarias que se firmaron en años anteriores o decisiones en materia educativa".

En este sentido, el secretario regional de CCOO ha apuntado que, independientemente de que haya o no presupuestos, hay que "intentar conseguir" que las infraestructuras sanitarias que ya están en marcha se culminen o que se sigan manteniendo "al menos" las ratios que se habían alcanzado el curso anterior para que no haya ningún interino que pueda ser despedido.

También se a referido a otros asuntos en este sentido como el convenio colectivo. "Tenemos la clave de continuar con ese diálogo y a partir de mañana vamos a ir convocando las mesas que correspondan para ir siendo capaces de cerrar algo tan importante como el convenio colectivo, que es una prioridad para todos. Seguiremos hablando y negociando", ha argumentado.

Con todo, ha insistido en que CCOO hablará con "todos" los grupos políticos de las Cortes para urgirles a desbloquear la situación. "Quiero pensar que antes de que finalice el verano va a haber cuentas públicas y eso nos permita alcanzar a velocidad de crucero que todos queremos", ha agregado.