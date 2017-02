La Junta señala al Gobierno como "único responsable de la paralización" del proyecto CEUS

Etiquetas

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, ha señalado este martes al Ejecutivo de Mariano Rajoy como "único responsable de la paralización" del proyecto CEUS de Aviones No Tripulados.

En un comunicado, el delegado ha subrayado que el Gobierno "ha reconocido que no prevé ni ha previsto la solicitud de nuevos fondos europeos parar desarrollar este proyecto en el paraje de El Arenosillo, en el término municipal de Moguer", lo que "hubiera permitido a Huelva entrar en el sector aeroespacial".

En concreto, ha señalado que su desarrollo hubiera supuesto una inversión de 30 millones de euros, de los que 24 procedían de fondos europeos y seis del presupuesto autonómico.

En relación a las declaraciones de algunos dirigentes del PP en las que afirmaban que la Junta "no ha puesto dinero" para el desarrollo del CEUS, Romero ha explicado que "la Administración andaluza no puede poner dinero para un proyecto que aún no ha dado sus primeros pasos porque de lo contrario los fondos autonómicos tienen que ser reintegrados".

"Así que el primer retraso fue ocasionado por el Ministerio de Medio Ambiente que tardó tres años, --cuando tenía un plazo de dos--, en emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que obligó al Gobierno andaluz a acelerar los informes y las declaraciones posteriores de interés estratégico, interés público y la Autorización Ambiental Unificada", ha agregado. "Estos retrasos hicieron inviable el proyecto, --cuya ejecución era de dos años--, porque no se podían cumplir las fechas permitidas", según ha lamentado Romero.

Del mismo modo, el delegado de la Junta en la provincia ha indicado que, una vez que finalizó en diciembre de 2015 el plazo dado por la Unión Europea para ejecutar el proyecto, "confiábamos en que el Gobierno central siguiese mostrando interés por el CEUS y solicitara nuevos fondos, circunstancia que no se ha producido según ha reconocido el propio Ejecutivo a una pregunta del Grupo Socialista en el Congreso de los diputados".

"A pesar de ello, la Junta sí ha reservado de nuevo este año una partida de 1,5 millones de euros para el CEUS como ha venido haciendo en los últimos presupuestos autonómicos", ha añadido Romero.

Por último, el delegado ha insistido en que "desde diciembre de 2015, fecha en la que caducó el plazo para invertir los fondos europeos asignados para este centro de experimentación, el Gobierno central era consciente de que había que pedir nuevamente a Europa que asignara dinero al proyecto, cosa que no ha hecho, lo que nos hace pensar que su interés no está en Huelva sino en otro proyecto similar en Galicia, concretamente en las Rozas".