Junta dice que la Oferta Pública de Empleo en Sanidad "seguramente" no se verá afectada por la ausencia de presupuestos

Hernando: "No sabría con quién podríamos hablar de Podemos. Con el que dice que se enteró una hora antes de que tenía que votar que no, o con el que votó que no de manera premeditada"

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha asegurado que "seguramente" la Oferta Pública de Empleo en materia sanitaria no se va a ver afectada por el rechazo de Podemos a los presupuestos de este 2017, aunque el resto de convocatorias "está en serias dudas".

"A la parte sanitaria estamos viendo de que manera seguramente no. Pero el resto está en serias dudas y tenemos que analizarlo en mayor profundidad. Cualquier gasto añadido, como las subidas salariales de los funcionarios, se tienen que sacar de dinero que ya había de 2016. Por lo tanto, estamos hablando de quitar de un sitio para poner en otro", ha indicado Hernando, preguntado por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la presente semana.

"Ese análisis es el que hay que hacer con la gente de Castilla-La Mancha afectada por el incumplimiento del pacto de Podemos. Si hay que hacer las mismas cosas con el mismo dinero hay que priorizar", ha advertido el portavoz, que ha asegurado que, a pesar de la ausencia de presupuesto, el Gobierno regional no va a prescindir de los programas de cribado de cáncer de colón y de cérvix. "Hay cosas que pese a la irresponsabilidad de Podemos no pueden entrar en el debate político".

Es por ello que ha insistido en que el Gobierno regional seguirá la ronda de contactos iniciada con los colectivos que le ayudaron "a confeccionar" los presupuestos, "porque quieren ser parte de la solución y no del problema, como Podemos".

"Hasta que no veamos del primero al último no tendremos la decisión"

ha afirmado Hernando, que preguntado sobre si el Ejecutivo regional da por sentada la prórroga presupuestaria ha vuelto a decir que "no descarta ningún escenario" y que incluso volver a llevar las mismas cuentas, aceptando todas las enmiendas presentadas por Podemos, sería "técnica y legalmente viable", al igual que convocar nuevas elecciones.

Luego de asegurar que "notan un aprecio enorme" de los colectivos con los que se han reunido, ha avanzado que en los próximos días el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se va a reunir con los sindicatos.

CONVERSACIONES CON PODEMOS

Preguntado sobre si ya han establecido algún contacto con Podemos, Nacho Hernando lo ha negado y, a su vez, ha preguntado "con cuál Podemos", en alusión a la división interna que mantienen los dos diputados regionales que conforman el Grupo Parlamentario.

"No sabría ahora mismo con quién podríamos hablar. Con el Podemos que dice que se enteró una hora antes de la votación de que tenía que votar que no, o con el Podemos que votó que no de manera premeditada. No podemos hablar con un Podemos fiable que vaya a hacer lo que dice".

De igual modo, se ha pronunciado sobre la tesis del PP de que el presidente regional, Emiliano García-Page, tiene un pacto oculto con el diputado de la formación morada David Llorente para ganar tiempo de cara a los procesos internos que viven sendos partidos.

"Si realmente el Gobierno de Castilla-La Mancha quisiera vincular el calendario de presupuestos a cualquier calendario de procesos internos no se explicaría que presentase el proyecto de presupuestos el 23 de enero y que estos fuesen a estar aprobados incluso en pleno proceso de primarias de ambos partidos. Los hechos no dan ningún tipo de validez a la teorías del PP", ha defendido.

PARALIZACIÓN DE RENOVACIÓN SANITARIA

Y es que, previamente, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha abundado esta vez en que el "Juego de Tronos" de los diputados de Podemos tiene una enorme repercusión sobre los problemas reales de los castellano-manchegos pues, además de poner en peligro la evolución positiva de la reconstrucción económica de la región, "va a impedir la mejora en tecnología sanitaria que el Gobierno regional tenía prevista llevar a cabo con cargo a las cuentas de este 2017".

"Por culpa del incumplimiento del pacto de presupuestos de Podemos no se van a poder invertir los cinco millones previstos para este año en el plan de renovación tecnológica sanitaria", ha lamentado Hernando que, ha detallado que en base a ese dinero se iban a adquirir resonancias magnéticas, arcos quirúrgicos y TAC, entre otros equipamientos y se iba a contar este año con más de 2,5 millones de euros en diversos hospitales públicos de la provincia de Ciudad Real (Puertollano, Alcázar, Valdepeñas y Ciudad Real capital); 1,5 millones en los hospitales de Albacete y Hellín, casi 800.0000 euros en el Hospital de Cuenca, 760.000 en el Hospital de Guadalajara y 667.000 en los hospitales de Toledo y Talavera de la Reina.

"Por votar no a unos presupuestos pactados, como ha hecho Podemos, en realidad han dicho que no a que la gente de Castilla-La Mancha cuando va a un hospital a hacerse unas pruebas tenga que hacérselas con las máquinas de hace veinte años en vez de con máquinas nuevas más avanzadas que detectan enfermedades de manera mucho más avanzada y, por lo tanto, el no de Podemos ha sido un no a la salud de todos los castellano-manchegos y todas las castellano-manchegas", ha concluido.