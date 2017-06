La Junta destaca la "notable" ejecución presupuestaria de los gastos, del 98,1%, mientras que el PP alerta del "agujero"

Etiquetas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha destacado la "notable" ejecución presupuestaria del presupuesto de gastos global en 2016, cifrada en un 98,1 por ciento, mientras que el diputado del PP José Antonio Miranda ha criticado la falta de ejecución presupuestaria porque la gestión de Andalucía "es un pozo sin fondo, es un depósito de gasolina con un agujero".

En comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera, quien ha recordado que "toda la información correspondiente a ejecución presupuestaria es pública", ha precisado que no se puede hablar de manera aislada del presupuesto de inversiones, tras lo que ha resaltado "el notable nivel de ejecución alcanzado en 2016 en el presupuesto global de gastos, con un 98,1 por ciento del crédito inicial".

Ha apuntado que esa cifra está en la línea del resto de administraciones públicas tanto del Estado como del resto de administraciones territoriales.

Montero ha precisado que la ejecución de las cuentas está en relación con el objetivo de déficit, de deuda, del período de pago a proveedores y con el cumplimiento de la normativa de sostenibilidad financiera.

Tras dejar claro que 2016 se desarrollaron "circunstancias excepcionales", la consejera insiste en que la Junta "lleva a cabo la ejecución de los gastos de forma homogénea por encima de otras administraciones, que ese años llegaron a cifras inferiores".

Asimismo, ha resaltado que las obligaciones reconocidas "han crecido un cinco por ciento respecto al ejercicio anterior, mientras que la media regional ha descendido un uno por ciento en esas obligaciones".

Montero apunta que en 2016 se incrementó la ejecución del gasto corriente un 4,5 por ciento interanual, un punto por encima de la media regional. Ha explicado que ese impulso del gasto corriente "se debe al aspecto social de las comunidades autónomas y a la parte del gasto correspondiente a sanidad, educación o dependencia, que tienen mayor peso en el conjunto del presupuesto", lo cual "expresa el comportamiento de otras áreas de la Junta, pues las consejerías de Salud, Educación o Igualdad experimentan importantes incrementos en sus presupuestos".

"Se ha gastado el dinero en aquellos ámbitos donde la Junta tiene la prioridad establecida", ha aseverado Montero.

Asimismo, la consejera resalta que las propias cifras del Ministerio de Hacienda y Función Pública "ponen en evidencia cómo la ejecución se traduce en un importante nivel de pago", de forma que "se ha abonado el 95 por ciento de las obligaciones reconocidas en 2016, por encima de la media regional, del 93,7 por ciento".

Ello supone "un cumplimiento con los compromisos de los andaluces para destinar recursos a las familias, y con los proveedores", de manera que "no hay demora en los pagos que afectan a la calidad de servicios".

RETENCIONES

Por otro lado, la consejera ha recordado que los presupuestos de la Junta "no se pueden abstraer de la normativa de estabilidad, y la Junta debe acatar los requerimientos o toques de atención del Ministerio".

Así ha explicado que "en ocasiones, para responder a las previsiones de cumplimiento, se requiere hacer retenciones de crédito, que afectan a las inversiones en las áreas más sensibles, pero la Junta siempre lo hace sobre inversiones más que sobre servicios o empleados públicos".

De esta forma, la consejera deja claro que en 2016 "se ha demostrado que se puede hacer cumplimiento de la Ley de Estabilidad unido a la ejecución del presupuesto".

"Andalucía ha cumplido de forma bastante razonable con el Gobierno, y está siendo bastante leal y cumplidora a pesar de no compartir las formas del Gobierno", ha aseverado la consejera, quien resalta el cumplimiento del objetivo de deuda, con un endeudamiento "por debajo de la media regional, esto es, un 22,5 por ciento del PIB", lo que supone "12 años consecutivos de cumplimiento del objetivo de deuda".

Ha añadido que Andalucía "está por debajo de la media de tiempos de pago desde que se publican esos datos", y cumple "de manera holgada" con la norma sobre morosidad.

AÑO "ATÍPICO" EN FONDOS EUROPEOS

Montero insiste en que 2016 "fue un año excepcional y atípico por el comportamiento de la ejecución de los fondos europeos". En ese punto, ha hecho una distinción entre los fondos procedentes de fuentes autofinanciadas de los que proceden directamente de partidas europeas. En éstas últimas "el dinero no se pierde, pues se puede reanualizar en ejercicios siguientes y no se produce un perjuicio para las inversiones, se puede recuperar y reprogramar esa inversión en anualidades siguientes, no es dinero que se pierda".

Ha apuntado que aunque la ejecución de esas inversiones ha descendido "se ha hecho un considerable esfuerzo para compensar ese descenso", de forma que la parte que las inversiones autofinanciadas tienen una ejecución "razonable" del 86,3 por ciento del crédito definitivo, y si se suman las partidas correspondientes a inversiones de fondos europeos, se sitúa en una ejecución del 42,2 por ciento del crédito anual".

Montero por otro lado ha resaltado que, en materia de inversiones, la Junta "ha hecho un esfuerzo con más de 33.500 millones invertidos en proyectos de inversión importantes entre 2008 y 2016, a pesar de los duros años de crisis, y el porcentaje de inversión total de las comunidades está por encima de nuestro peso poblacional".

La consejera lamenta que al PP "no le gusta nunca las respuestas de la Junta", criticando al Gobierno central por aprobar unos PGE "que son un castigo para Andalucía". "El PP-A dicen que nuestros presupuestos son mentira antes de presentarlos, pero el Gobierno central tiene confianza en Andalucía, porque se comporta de forma adecuada", ha aseverado Montero.

EL "AGUJERO", SEGÚN EL PP

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Miranda, ha apuntado el "progresivo e importante descenso en materia de inversiones" en el presupuesto de la Comunidad en los últimos años, recordándole a la consejera que "cuanto se hacen los presupuestos se debe tener en cuenta la Ley de estabilidad presupuestaria, y en materia de gastos se prioriza la atención a las personas y lo que sobra se destina a inversiones".

A su juicio, el problema de los presupuestos andaluces es que "no se ejecutan", por lo que ha exigido a Montero "más eficiencia en la gestión pública".

"Se debe ser eficiente en el gasto corriente, para que así sobren recursos que se puedan destinar a inversiones", ha aseverado Miranda, quien insiste en reclamar la provincialización de las inversiones, recordando que existe una PNL aprobada para informar de inversiones por provincias.

Considera que "se ha dejado de ejecutar el 43 por ciento, lo que supone menos dinero destinado para inversiones". Ha añadido que "en 2016 se han presupuestado 3.408 millones menos que en el año anterior por disminución de los ingresos públicos, y de eso se deja sin ejecutar 1.788 millones, hay un 52 por ciento no ejecutado".

Asegura que "de 2013 a 2016 la Junta ha dejado de ejecutar inversiones ya consignadas por 6.681 millones, el 42,82 por ciento en los últimos cuatro años".

"La Junta no cumple en las inversiones en educación, sanidad, investigación medio ambiente, o infraestructuras, con mil millones menos ejecutados, o apoyo al sector productivo, con 1.600 millones menos ejecutados", ha aseverado Miranda, quien asegura que "no se ejecuta porque Andalucía es un pozo sin fondo, un depósito de gasolina con agujeros, que se llaman los ERE, Invercaria, derechos pendientes de cobro o pago de intereses de demora, y todo ello no permite que el coche llegue a su destino".

Sobre el concepto de "agujero", la consejera cree que el PP "no tiene derecho a decir que existen agujeros, pues está metido en operaciones importantes que suponen un agujero, hay que tener más mesura y responsabilidad".