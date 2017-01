Luquin (IU) expresa su "asombro y decepción" por el avance del Presupuesto y exige el documento completo

Etiquetas

La portavoz parlamentaria de IU Aragón, Patricia Luquin, ha expresado este jueves su "asombro y decepción" por el avance del Presupuesto autonómico dado a conocer este miércoles por el Gobierno regional y ha exigido conocer el documento completo.

En rueda de prensa, Luquin ha preguntado "hacia dónde quiere trabajar y caminar el Gobierno, con qué prioridades", lo que requiere saber cuál es la previsión real de ingresos y el proyecto de borrador completo, argumentando que aunque aumente el presupuesto de sanidad puede destinarse a medidas que rechace IU, como concertar con la red privada. "Estamos confundiendo a la ciudadanía", ha advertido.

Ha pedido que "por lo menos no se ponga así de complicado el poder sentarnos a hablar" de los Presupuestos, apuntando que Aragón no es la única Comunidad que no ha aprobado su proyecto de ley.

Luquin ha hecho notar que no es la oposición, sino el Gobierno, el que tiene que ejecutar este Presupuesto y es este el que tiene toda la responsabilidad de gestionarlo, siendo "el máximo responsable". Ha añadido que la oposición debe contar con "muchísimas más cifras y saber cuáles son sus objetivos y prioridades".

La portavoz parlamentaria de IU ha lamentado que el avance no contemple las 35 medidas que su partido puso encima de la mesa para impulsar las políticas de izquierda, lo que "nos genera decepción".