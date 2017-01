MADRID. CARMENA RECONOCE QUE “SE NOS ECHÓ EL TIEMPO ENCIMA” CON LOS PRESUPUESTOS

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reconoció este lunes que “se nos echó el tiempo encima” para sacar adelante los Presupuestos municipales para 2017, dadas las desavenencias con el PSOE para aprobar las cuentas. Se trata de detalles “muy técnicos” pero “eran unos desacuerdos” que obligaron a aprobar la prórroga, añadió.Así se expresó en una entrevista en TVE en la que, sin embargo, aplaudió que “afortunadamente ya hemos aprobado las ordenanzas fiscales”. Una vez acordados los ingresos, parece que sacar adelante los gastos no va a ser tan sencillo, ya que el PSOE exige rehacer “de cero” el proyecto de Presupuestos de manera consensuada.Hoy mismo tienen una nueva reunión a las 13.00 horas para seguir negociando, aunque los socialistas llevan el ‘no’ por delante. Por su parte, el Consistorio dice estar tranquilo con la prórroga porque, a su juicio, garantiza las principales políticas pese a no haber Presupuestos, al cerrar el ejercicio de 2016 con superávit.El PSOE presentó una batería de enmiendas que, según denuncia el partido, no han sido admitidas en su totalidad. Mientras tanto, el Ayuntamiento llama a la tranquilidad porque “se garantiza la acción de Gobierno” pese a que no hay cuentas aprobadas, aunque “se seguirá trabajando en la aprobación del Presupuesto de 2017”.