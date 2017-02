MADRID. CARMENA: “NUNCA SE ROMPIERON LAS NEGOCIACIONES PARA SACAR LOS PRESUPUESTOS”

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, desmintió este miércoles que las negociaciones con el PSOE para sacar adelante los Presupuestos se rompieran a finales de diciembre, como anunció la portavoz socialista, Purificación Causapié. “Tuvimos poco tiempo y por eso no se pudieron aprobar antes”, explicó.Así se expresó la primera edil en una rueda de prensa convocada para explicar el acuerdo sobre las cuentas municipales para 2017, en la que le acompañó Causapié. Carmena aseguró que “nunca se rompieron las negociaciones”, como sí llegaron a anunciar sus socios el 27 de diciembre en una rueda de prensa: “Empezamos de cero”, dijo la portavoz del PSOE.Este no fue el único capote que echó la alcaldesa a Purificación Causapié. Mientras la socialista sostuvo que la prórroga presupuestaria ha tenido un final feliz con un acuerdo que beneficia a la ciudad, Carmena precisó que “cuando una corporación tiene que prorrogar, tiene una situación de dificultad objetiva”, por lo que “hay cosas que no hemos podido empezar”.No obstante, ambas coincidieron en que el acuerdo de presupuestos, que hará que se aprueben las cuentas la semana que viene en un Pleno extraordinario, satisface a ambas partes e incluye el “cien por cien” de las enmiendas y condiciones impuestas por los socialistas.Estas condiciones pasan por reforzar la cultura en Madrid mediante un bono para jóvenes, recuperar la ‘Noche en Blanco’, un refuerzo para la política social y ampliar hasta 18 millones los contratos para la limpieza. Asimismo, se ha acordado la creación de una comisión de seguimiento para seguir de cerca las inversiones recogidas en el acuerdo.