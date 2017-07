Maíllo (IU) cuestiona la "credibilidad" de Susana Díaz: "Ya no la cree ni el Tato"

Etiquetas

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha cuestionado este jueves la "credibilidad" de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que, según ha aseverado, "ya no la cree ni el Tato".

Así se lo ha trasladado en el transcurso de la pregunta que le ha formulado en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, relacionada con datos de pobreza y paro en Andalucía, lo que le ha servido al líder de IU en Andalucía para aludir a la localidad de Linares (Jaén), "la ciudad con más paro de España", y al Plan Linares Futuro acordado en 2011 tras el cierre de Santana Motor.

Maíllo ha criticado que, "seis años y cinco meses después" de que se anunciara dicho plan, que incluía "cinco nuevos proyectos", "no hay nada" cumplido y "ninguna de las empresas anunciadas está instalada en Linares". Lo único que hay, según ha criticado el representante de IULV-CA, es que el último consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, bajo cuya etapa en dicha responsabilidad "no se reunió la comisión de seguimiento" del plan, "ha pasado a ser rector magnífico de una universidad por designación del Consejo de Gobierno", en alusión al reciente nombramiento del ya exconsejero como rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

En esa línea, y después de que la presidenta de la Junta haya enumerado los planes y medidas puestas en marcha por su Gobierno para combatir la pobreza y el paro, anunciando, por ejemplo, que la nueva renta mínima de inserción va a estar dotada con un presupuesto de 819 millones de euros entre los años 2018 y 2021, Maíllo ha incidido en la "falta de credibilidad que tiene el anuncio de tantos millones, cuando de los que se anunciaron en Linares no hay nada".

El coordinador general de IULV-CA ha sostenido además que el paro registrado baja en Andalucía porque "los hijos de prejubilados de Linares o parados de Sanlúcar de Barrameda, La Línea de la Concepción, Jerez o Chiclana de la Frontera (Cádiz) --también entre las cinco ciudades con más paro de España según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)-- "están en el exilio".

Maíllo ha aseverado que los presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán "tuvieron un plan", pero Susana Díaz "no tiene ni plan del que se pueda decir si estamos de acuerdo o a favor".

El dirigente de IULV-CA ha aludido al caso de trabajadores de la empresa Aeroepoxy Composites, en Linares, amenazados por un concurso de acreedores, y le ha preguntado a la presidenta qué se les puede decir. "¿Que emprendan?, ¿les decimos que ahora con el regalo fiscal que le hace a Ciudadanos de 245 millones de euros menos en el Presupuesto no se pueden aplicar políticas activas de empleo?", le ha preguntado Maíllo a Susana Díaz.

En esa línea, el portavoz parlamentario de la coalición de izquierdas ha defendido que la presidenta de la Junta no puede decir que "la barbaridad del acuerdo" alcanzado en materia fiscal entre PP y Cs a nivel nacional es "malo" y en cambio los que alcanzan PSOE y la formación naranja en Andalucía "son buenos", y ha preguntado "cómo creer la envolvente que (Susana Díaz) hace de la bandera blanquiverde para afrontar los ataques que vienen a Andalucía", cuando a ella "no la cree ya ni el Tato", porque además el PSOE "apoyó el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado del año pasado".

Susana Díaz ha respondido que lo que piense de ella Antonio Maíllo le "importa poco", y que si le marean las cifras que le aporta, al portavoz parlamentario de IULV-CA le producirá "fatiga" ver un Presupuesto como el de la Junta "destinado por completo a la creación de empleo y a mantener educación, sanidad y dependencia en Andalucía".

DÍAZ CRITICA LAS "INTERVENCIONES MORALISTAS"

La presidenta de la Junta ha reprochado a Maíllo que orientara su pregunta inicialmente a materia de pobreza "para acabar llevándome al empleo y acabar en la casuística de un municipio" como Linares que a ella le "preocupa, como todos" los de la comunidad autónoma, pero ha insistido en que en materia de pobreza "hay que actuar con rigor, porque si no se cae con mucha facilidad en las intervenciones moralistas" como las que, a su juicio, repite el dirigente de IULV-CA.

Susana Díaz ha dicho que "el Plan Linares Futuro es un tema tan serio que es para tratarlo con mucho más rigor", y ha recordado a Maíllo que se han vivido "siete años de crisis económica y un problema de inversores".

Además, ha destacado que la Junta presentó el mes pasado, en "la feria aeroespacial más importante del mundo", el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio-París Le Bourget, en la capital francesa, "un centro de fabricación avanzada, porque el Gobierno andaluz tiene que poner las condiciones para que las empresas, que son las que tienen que crear empleo, vengan y lo creen".

Susana Díaz también ha saludado que Maíllo "valore ahora" la labor de Gobiernos socialistas en Andalucía como los de Chaves y Griñán, y le ha remarcado que él "formó parte" del Ejecutivo de este último, y cuando así lo hizo "podía haber dicho" cómo creía que debía ser el Plan Linares Futuro y "prever la contundencia de la crisis económica".

La presidenta de la Junta ha destacado que Andalucía cuenta actualmente con "2.900.000 ocupados, la cifra similar a antes de la crisis", y, "en dos años de legislatura en los que IU ha ayudado muy poco, hay 290.000 ocupados más".

Tras reprocharle que "censura a Ciudadanos por querer dar estabilidad, permitir que haya un Gobierno y ayudar a que haya Presupuestos", Díaz le ha preguntado a Maíllo que "si no le gustan los acuerdos con Cs, por qué no ha facilitado que hubiera acuerdos con su fuerza política". "Porque no estaba pensando en Andalucía, sino exclusivamente en sus demonios familiares", se ha respondido la propia presidenta, que ha advertido al líder de IULV-CA de que "desde el rencor nada bueno se construye".

La presidenta ha concluido avisando a Maíllo de que "si después del verano cree que su fuerza política puede aportar" para crear empleo y riqueza y "combatir la desigualdad y la pobreza, y lo hace con rigor y fuera de intervenciones moralistas, me tendrá tendiéndole la mano".