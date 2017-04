Mata (PSPV) critica que el Gobierno central "siempre pospone las inversiones en la Comunitat para después de fiestas"

Etiquetas

El portavoz del grupo socialista en las Corts, Manolo Mata, ha criticado este miércoles que "el Gobierno de Mariano Rajoy siempre pospone las inversiones en la Comunitat Valenciana para después de fiestas", según ha informado el PSPV en un comunicado.

Mata se ha referido de esta manera a las declaraciones realizadas por el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su visita a València, quien ha asegurado que las inversiones en la Comunitat son "suficientes" y que será en los presupuestos de 2018 cuando se hará un "incremento sustancial".

Sobre la visita del titular de Fomento, el portavoz socialista ha advertido a Rajoy de que "no nos va a engañar aunque todas las semanas nos mande la cara más amable de su Gobierno si no vienen a la Comunitat con inversiones, que es lo que necesita esta tierra".

Para el portavoz parlamentario, "la visita del ministro no es más que otra burla a los valencianos que reclaman compromisos del Gobierno de Rajoy, ya". "Es intolerable que la ciudad de València no disponga de un contrato programa para el transporte público metropolitano como sí lo tienen Barcelona o Madrid", ha denunciado Mata, quien ha lamentado que De la Serna "no haya aportado ningún compromiso al respecto".

Ha señalado también que hay numerosas infraestructuras como el Corredor Mediterráneo o la red convencional de ferrocarriles que "no pueden esperar a que pasen las fiestas". "No puede haber más retrasos porque el futuro de esta Comunitat está directamente vinculado a las inversiones en este tipo de infraestructuras", ha concluido.