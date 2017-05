Molina avisa a Page de que si presenta los mismos presupuestos la respuesta de Podemos "será la misma"

Etiquetas

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha señalado que si el presidente regional, Emiliano García-Page, llama al Grupo Parlamentario de Podemos para negociar los presupuestos "por supuesto" que se sentarán "a ver qué tiene que decir", aunque le ha avisado de que si presenta las mismas cuentas regionales para 2017 la respuesta de Podemos "será la misma", es decir, volverán a rechazarlas como ocurrió el 7 de abril.

Así ha reaccionado García Molina en declaraciones a Europa Press después de que García-Page haya avanzado su intención de retomar la próxima semana con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha las negociaciones para intentar sacar adelante el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2017.

El líder de Podemos en la región, que ha asegurado que el presidente autonómico no se ha puesto en contacto con la formación morada aún, algo que ha tildado de "al más puro estilo Page", ha apuntado que "le parece perfecto" que éste se ponga en contacto con los grupos parlamentarios.

"Que lo haga", ha animado a García-Page, al tiempo que ha recordado que Podemos ya ha dicho "muchas veces" que "a negociar siempre" están dispuestos, aunque a que les digan lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer "no" porque "la directriz política y las decisiones de Podemos las tomamos en Podemos, no en el PSOE ni el presidente".

Dicho esto, García Molina ha explicado que la condición que pone Podemos para aprobar los presupuestos son que "se cumplan las palabras firmadas y que se cumplan los acuerdos firmados" y si no se cumple "la hoja de ruta que nos habíamos trazado, con nosotros no van a poder contar". "Si no puede o no quiere", le dice a García-Page, "creo que tiene ahí a 16 diputados del PP para seguir haciendo las mismas cosas que se hicieron en el Ejecutivo anterior", ha destacado.

"Los primeros presupuestos entendíamos que eran unos presupuestos que había que superar rápidamente, fuimos responsables e hicimos unos presupuestos que en buena medida superaban un primer obstáculo, que era superar la etapa Cospedal, pero ya dijimos que el segundo año íbamos a ser mucho más exigentes con los presupuestos a la hora de tener un modelo de región en la cabeza y cuál eran las apuestas", ha recordado.