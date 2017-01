NNGG acusa a la Junta de "desmantelar" las políticas de juventud con "recorte del 50% en los años de crisis"

Etiquetas

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Córdoba, Agustín López, ha acusado al Gobierno andaluz de "desmantelar" las políticas de juventud y los programas de promoción y servicio a la Juventud, que "han descendido más de un 50 por ciento en los años de crisis, más de 20 millones de euros".

En una nota, NNGG ha lamentado que PSOE y Ciudadanos votaran en contra de las enmiendas que el PP andaluz presentó en esta materia y por las que se instaba a aumentar en 4,7 millones de euros el presupuesto del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), destinado a ayudas a emprendedores, a ayuntamientos y a colectivos y entidades juveniles.

Por ello, ha advertido de que "están muy bien los titulares y el marketing socialista, pero las políticas de juventud no se financian con titulares, ni con fotos, sino con euros", y, a su juicio, "para los jóvenes andaluces no están los euros en los presupuestos".

Asimismo, ha subrayado que "estos presupuestos empeoran la situación de los jóvenes, porque bajan las ayudas a los ayuntamientos, se congelan las ayudas a colectivos, las ayudas a jóvenes emprendedores son insuficientes y siguen sin funcionar los programas de becas como las del B1", de modo que "así no se recupera el recorte de 20 millones", ha expresado.

López ha afirmado que "se está perdiendo tiempo en una tierra que no puede permitírselo", señalando que, a pesar de que las políticas de empleo son fundamentales para los jóvenes, "se han perdido dos años en la convocatoria del Plan de Empleo Joven", dado que "las ayudas a los ayuntamientos fueron anunciadas en 2015, hasta noviembre no se han puesto en marcha y hasta 2017 no llegarán".

Desde Nuevas Generaciones de Córdoba destacan que "los proyectos y ambiciones del IAJ son buenas para los andaluces, pero no tiene sentido que se destine el 85 por ciento de su presupuesto a su funcionamiento y sólo un 15 por ciento a actividades para la juventud".

PROPUESTAS

Así, Nuevas Generaciones ha propuesto duplicar de 500.000 euros a un millón los fondos de ayudas 'Innovactiva' a jóvenes emprendedores, para que "los jóvenes que quieren poner su talento al servicio del empleo tengan una ayuda". Asimismo, han pedido ampliar los fondos destinados a los ayuntamientos para actuaciones de juventud hasta un millón de euros.

También, han recogido una partida de 2,6 millones de euros para recuperar las ayudas a infraestructuras e instalaciones culturales, que, según han explicado, "no tienen ni una sola partida desde 2010", y un incremento de 600.000 euros para ayudas a colectivos y asociaciones juveniles, que trabajan hasta en los pueblos más pequeños, "cuyos fondos están congelados".

Igualmente, han propuesto dotar con 60.000 euros una partida para la evaluación con un proceso participativo del Plan Integral de Juventud de Andalucía e impulsar el tercer plan de juventud. Los dirigentes de NNGG han criticado que este plan "no ha servido para nada, acabó en 2014 y se han pasado 2015 y 2016 sin avanzar en políticas de juventud", a la vez que han señalado que "también sigue pendiente la ley de Juventud de Andalucía".