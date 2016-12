Ossorio pone en "tela de juicio" la baja de Moñux y confía en que acuda a votar los presupuestos

Etiquetas

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha puesto en "tela de juicio" la baja de siete meses que le han dado a la diputada popular Elena González-Moñux, que le acusó de acoso laboral, y ha confiado en que acuda a votar los presupuestos regionales para 2017.

Ossorio ha hecho estas declaraciones en la Asamblea de Madrid tras conocerse ayer que la baja de González-Moñux por depresión se ha ampliado siete meses, en los que ella no prevé acudir a la Cámara autonómica, ya que lo que le genera estrés es estar cerca de Ossorio, al que acusó de acoso laboral.

"Sinceramente, me parece muy extraño esa renovación de siete meses. Como esa persona ha mentido tanto sobre mi persona cualquier cosa que dice la pongo en absoluta tela de juicio", ha afirmado Ossorio, quien ha precisado que a ellos no les constan de "ninguna manera" los partes, que, al parecer, entrega a la asamblea.

"Lo pongo en tela de juicio como absolutamente todo lo que dice. Ya he dicho que como absolutamente no me creo nada de lo que dice porque todo lo que dice sobre mí es absolutamente mentira tampoco me consta esto de los siete meses", ha reiterado.

Preguntado por si hay negociaciones con otros Grupos Políticos para sacar adelante los presupuestos, ya que la ausencia de González-Moñux les fuerza a tener que buscar apoyos más allá de Ciudadanos, ha afirmado que espera que "cuando se voten los presupuestos esta diputada esté haciendo su trabajo en la Asamblea de Madrid".