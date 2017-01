El PAR asegura que se pueden "desmontar en un segundo" las subidas anunciadas en el Presupuesto

Etiquetas

La diputada del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes autonómicas, Elena Allué, ha asegurado que se pueden "desmontar en un segundo" las subidas anunciadas por el Gobierno de la Comunidad en el borrador de Presupuestos de 2017, que ha presentado ese miércoles y que contempla un gasto no financiero de 5.052 millones de euros, lo que supone 257,8 millones más sobre 2016, el 5,4 por ciento.

En rueda de prensa, Allué ha aclarado que su grupo no conoce los datos globales "porque no se ha registrado" el proyecto de ley de Presupuestos en las Cortes, como es "obligación" del Gobierno, que ha enviado un 'power point' a los grupos parlamentarios y ha ofrecido una rueda de prensa.

La diputada ha asegurado que este borrador presenta los mismos "agujeros presupuestarios" que hubo en 2016 "o más" y como ejemplo se ha referido al gasto de personal, para el que el año pasado hubo que aprobar una modificación presupuestaria de cien millones de euros, cifra que es la que ahora se incrementa, pero además se anuncia una subida salarial del uno por ciento y el abono del 25 por ciento de la extra de Navidad.

De nuevo, en personal, "va a haber carencias", ha lamentado Allué, igual que en Educación, que cuenta con 69 millones de euros más, pero que no alcanzan los 73 millones de euros que ha habido que incrementar en este Departamento con modificaciones presupuestarias en 2016 y en el Servicio Aragonés de Salud "tampoco llegan" los incrementos a las modificaciones realizadas, ha argumentado.

La parlamentaria ha precisado que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, "ha dicho que en materia de renta básica e Ingreso Aragonés de Inserción la dotación es de 46 millones" y se ha preguntado "como cuadran esta cifra" con la estimación de gasto para la renta básica de 90 millones, mientras que en materia de empleo, "tras 18 meses sin impulsar ni una sola medida", ahora plantean una "escasa subida" que da poco margen de maniobra, ha sostenido.

INVERSIÓN

Allué también ha asegurado que "no es cierto" que el Presupuesto "vaya a ser un 6 por ciento más inversor" ya el año pasado "hubo un desplome del 40 por ciento y con esta subida no se llega ni a una mínima parte", además de que las infraestructuras que aparecen "son las mismas que no se han ejecutado en 2016". Asimismo, "seguimos sin invertir en carreteras", ha apostillado.

Por otra parte, ha manifestado que el Gobierno "no ha sabido aclarar" de dónde se van a obtener los ingresos para el aumento presupuestario. "Nos tiene en vilo" y "esperamos conocer la cifras reales", ha dicho Allué, que ha estimado que "es reírse de los aragoneses" subrayar que no se van a subir los impuestos, cuando en 2016 "hemos sido los campeones" en esta materia.

Por todo esto, la diputada del PAR ha concluido que el Ejecutivo "de nuevo están engañando a los aragoneses con el maquillaje de cifras que tan bien y tanto sabe hacer".

PRÓRROGA

La parlamentaria ha respondido al Gobierno respeto a los "riesgos" que supone la prórroga presupuestaria que es el Ejecutivo el responsable porque "no fue capaz" de aportar partidas suficientes en 2016 a cuestiones como la justicia gratuita, la financiación de las comarcas, la escuela concertada y los clubes de élite, lo que requirió de cambios en los créditos iniciales que la prórroga no puede contemplar.

"En riesgo real quien nos pone es el Gobierno de Aragón" y "no solo por la prórroga, sino por el bloqueo y paralización del Presupuesto de 2017" para el que "sigue sin contar con los apoyos suficientes", a pesar de que el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, "se niega a mirar a otros grupos" que no sean los de la izquierda "para alcanzar a otro tipo de acuerdos que sean en beneficio de los aragoneses, que es lo único que le interesa al PAR".

Allué ha recalcado que su partido quiere "unos Presupuestos que sea para todos, no solo sectarios para los que les han votado" y ha recordado que el PAR ha ofrecido diálogo "por cuatro veces" y otras tantas "se nos ha negado", actuando el Ejecutivo "como si pudiera hacer y deshacer a su antojo", si bien "no tiene mayoría suficiente".

Asimismo, ha criticado que "los partidos políticos de izquierdas estén más entretenidos en sus pugnas internas que en resolver los problemas de los aragoneses" y ha alertado del riesgo de "bloqueo" de la Comunidad.