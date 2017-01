El PDeCAT pide "responsabilidad" para aprobar los Presupuestos en Catalunya

Etiquetas

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha pedido "responsabilidad" para que se aprueben los Presupuestos de la Generalitat porque, según ella, son necesarios para defender las clases medias y el estado de bienestar, ha informado el PDeCAT este domingo en un comunicado.

Durante su visita este domingo en la Fira de l'Oli de Les Borges Blanques (Lleida), Pascal ha afirmado que "los Presupuestos no son los del PDeCAT pero garantizan las cuestiones fundamentales" y también ha añadido que son necesarios para el proceso soberanista catalán a pesar de que, según ella, C's, PSC y PP pongan trabas para que no se aprueben y no se celebre un referéndum.

La coordinadora general también ha transmitido el pésame para las familias de los dos agentes rurales asesinados este sábado en Aspa (Lleida) presuntamente por un joven de 28 años.