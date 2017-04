PILAR LIMA (PODEMOS) ASEGURA QUE A LOS “PRESUPUESTOS SOCIALES” LES FALTA “AMOR”

Etiquetas

La senadora de Podemos Pilar Lima calificó este martes las cuentas públicas para 2017 como “presuntos presupuestos sociales”, al tiempo que subrayó la necesidad de que éstos sean elaborados “con amor”, algo que a su juicio no se ha hecho.“El amor en política se demuestra en los presupuestos”, aseguró la primera parlamentaria sorda en declaraciones a TVE, donde participó en la primera tertulia política en televisión en la que interviene un personaje político a través de intérprete de lengua de signos española (LSE).Además de criticar el “presunto” carácter social de los Presupuestos, Lima también arremetió contra los “pactos” que se están fraguando en las Cortes, como el de lucha contra la violencia de género, porque no están teniendo “incidencia real en la ciudadanía” y falta un “efecto inmediato” de los acuerdos adoptados.“Últimamente se habla de pactos, pactos que no se han traslucido en una incidencia real”, lamentó. En este sentido, la parlamentaria llamó a “realizar una autocrítica” sobre cómo se han presentado las cuentas y, por ejemplo, compararlo con la realidad de la “mal llamada Ley de Dependencia”.Por último, Pilar Lima criticó el “expolio” provocado por la corrupción y recordó que “se estima en 40.000 millones” el agujero provocado por esta lacra, al tiempo que lo comparó con el “recorte de 1.234 millones de euros en dependencia”. La senadora se despidió reivindicando mayor presencia de la comunidad sorda en la televisión pública.