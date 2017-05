PP-A exige a Díaz que reactive el Plan estratégico contra el VIH y llevará al Parlamento demandas de entidades

Etiquetas

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha anunciado este miércoles que el grupo popular presentará en el Parlamento una proposición no de ley para que se recojan y atiendan todas las necesidades de la Asociación Adhara, así como del resto de plataformas y entidades de afectados por VIH, al tiempo que ha exigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que informe del Plan Estratégico Andaluz contra el VIH, que finalizó en 2015.

Tras la reunión mantenida este miércoles con la Asociación Adhara Sevilla, López ha lamentado que ese plan finalizara hace dos años y a día "de hoy no tenemos conocimiento del punto en el que se encuentra". Por ello, ha exigido a Susana Díaz que "informe sobre el mismo de manera urgente porque no es de recibo que no se den noticias de un programa tan importante como este para para la prevención del VIH".

Según una nota del PP-A, la secretaria general ha afirmado que "no podemos permitir que, como pasaba hace tres décadas, las personas afectadas de VIH sean enfermos invisibles para la sociedad y menos aún para las administraciones que deben poner todas las herramientas necesarias para ayudar a asociaciones, enfermos y familiares".

"El VIH es una enfermedad que sigue estando ahí y la señora Díaz no debe olvidarlo", según ha señalado López, quien ha alertado de que sólo en el año 2015 se detectaron en la provincia de Sevilla 172 nuevos casos, mientras que la "cifra de contagios ha ido aumento en los últimos años desde 2013, en el que se detectaron 109 nuevos casos y en 2014, 159 casos".

"No podemos consentir que mientras las asociaciones como Adhara hacen una labor encomiable, la Junta olvide y abandone a los enfermos por VIH", ha indicado López, para quien aunque gracias a los avances médicos y sociales la calidad de vida de estas personas ha mejorado mucho, "no pueden ser apartados ni ignorados por la administración autonómica para que se siga avanzando al respecto".

Loles López ha afirmado que "por ello es urgente y muy necesario que se vuelva a poner en marcha el Plan Estratégico Andaluz contra el VIH ya que ello supone la creación de estrategias de salud pública y acciones desde un punto de vista integral, ordenado y coordinado con todos los agentes implicados".

Así, ha señalado también que "la Junta de Andalucía no sólo ha dejado aparcado este plan, sino que en ocasiones incluso ha desatendido también su tarea de distribuir a las asociaciones los test de detección con el consiguiente peligro que ello supone".

Ha añadido que tampoco establece en los presupuestos partidas específicas para las personas afectadas por esta enfermedad y "todo queda reducido a la participación en pequeños proyectos que apenas suman el millón de euros para toda Andalucía"

A esto hay que sumar, según la dirigente popular, que "en 2016 se dejaron de ejecutar 70.000 euros de un presupuesto de 1.220.000 euros y que hasta abril de este año, se ha ejecutado sólo el 41% de un presupuesto de 1.090.0000 euros, es decir sólo 500.000 euros".

Por todo ello, ha exigido a Susana Díaz que ponga en marcha el Plan Estratégico Andaluz contra el VIH "de manera urgente y que se establezca una orden de ayuda con más dotación presupuestaria clara y específica, así como un calendario de pago para que no deje sin ejecutarse ni un solo euro".

En dicha reunión con Adhara, también han participado el secretario general del PP de Sevilla, Juan de la Rosa; la portavoz popular de Sanidad en el Parlamento Andaluz; Catalina García; el vicesecretario de Sociedad del Bienestar del PP de Sevilla, José Luis García, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz.