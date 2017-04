PP-A dice que la reunión solicitada por Junta a Báñez debería ser para "pedir perdón" por los fondos no ejecutados

Etiquetas

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha asegurado este martes que la reunión que el Gobierno andaluz ha solicitado a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, debería ser para "pedir perdón" por los fondos no ejecutados, para "reconocer errores" y garantizar que no se va a volver a repetir.

Así se ha pronunciado Crespo, en declaraciones a Europa Press, después de que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, haya anunciado que la Junta ha solicitado una reunión a Báñez ante el "doble castigo" que ha recibido Andalucía por parte del Gobierno central en las dos últimas semanas en materia de empleo.

Por un lado, por no concederle un plan de empleo especial en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2017, y por otro por el "recorte" en los fondos para las políticas activas de empleo.

La dirigente 'popular' ha destacado que el Gobierno andaluz ha dejado sin ejecutar 2.365 millones en políticas activas de empleo entre 2013 y 2016, lo que supone "2.365 razones para que el Ejecutivo de Susana Díaz pida disculpas a la ministra de Empleo".

Crespo, que ha dicho que a su formación le parece "bien" que haya encuentros bilaterales entre el Gobierno y la Junta, ha señalado también que solo en 2016, el Ejecutivo andaluz ha dejado 546 millones de políticas activas de empleo sin ejecutar, siendo "la única comunidad que no ha cumplido los objetivos marcados".

Según ha detallado la portavoz del PP-A en el Parlamento, el propio consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, "ha reconocido que los fondos no se han ejecutado y que, por tanto, no se pueden justificar". "Y los fondos que no se justifican se detraen cada año", ha apuntado la dirigente 'popular'.