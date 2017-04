PP C-LM dice que Page es un presidente "quejoso" porque "solo dice lo que no le dejan hacer por no tener presupuestos"

Etiquetas

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, que ha tachado al presidente de la región, Emiliano García-Page, de "quejoso" porque "solo sabe decir lo que no le dejan hacer porque no tiene presupuestos", le ha recordado que en realidad sí que tiene, los prorrogados de 2016, pero ha denunciado que "no los está ejecutando".