El PP y C's se escudan en el Reglamento para vetar 4.000 enmiendas a los PGE

Etiquetas

El PP y Ciudadanos han justificado su propuesta de excluir del debate presupuestario las enmiendas que excedan el fondo de imprevistos y las que recurran al mismo una vez se haya agotado, en que el propio reglamento del Congreso permite únicamente modificaciones en una sección con cargo al presupuesto de esa misma sección.

Así, tanto el portavoz de Presupuestos del PP, Jaime Olano, como el presidente de esta comisión, Francisco de la Torre, de Ciudadanos, han acusado al resto de grupos de "pretender hacer un nuevo Presupuesto, pero en fase de enmiendas" cuando "las líneas generales (de las cuentas) fueron fijadas cuando se rechazaron las enmiendas a la totalidad".

"Es un disparate. Es como meter en una jarra de agua 5.000 litros", ha dicho Olano, que ha acusado al PSOE de "engañar a los ciudadanos y sus alcaldes" y de pretender "torpedear" los Presupuestos. Según Olano, con cargo a los 15 millones dispuestos en el programa 929M de la sección 31, hay presentadas enmiendas por un valor cercano a 47.000 millones de euros, algo "sencillamente imposible" de incluir.

Ante las alegaciones del PSOE de que las enmiendas formuladas iban acompañadas por un aumento de gasto, Olano ha recordado que la propia Ley de Presupuestos establece la imposibilidad de crear nuevos tributos, como los planteados por los socialistas a las grandes fortunas o las transacciones financieras. "Esto es papel mojado. No es real, no es serio", ha sentenciado.

La Comisión pidió un informe al Gobierno

Por su parte, Francisco de la Torre ha dicho que esto responde a un intento de "un PSOE 'podemizado'" de querer "cargarse" las cuentas a través de "promesas imposibles". "La Comisión de Presupuestos no puede cargarse los Presupuestos. Solo emite un dictamen. Estamos a favor de debates, pero de cuentas. No de cuentos chinos", ha aseverado.

De la Torre ha dicho que, aunque las enmiendas inferiores a 15 millones de euros se podrán debatir, aunque "una vez que se agote el fondo, no se podrán aceptar más". "La aceptación está condicionada a que haya crédito", ha apostillado.

Asimismo, De la Torre ha dicho que la Mesa de la Comisión en la que se propuso esta posible criba a las enmiendas, y sobre la que decidirán esta tarde, también pidió un informe al Gobierno sobre el incremento de gasto "para ver si se opone o no".

Por último, el presidente de la Comisión de Presupuestos ha pedido al resto de grupos que sean "serios" para hacer "un debate sobre la realidad". "El Presupuesto no es un programa de Podemos ni una carta a los Reyes Magos. Podemos debatir lo que queramos, pero no tendría plasmación práctica", ha dicho, señalando que "es fundamental que los Presupuestos cuadren, porque el equivalente a que no es no tener Presupuestos".