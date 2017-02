PP lamenta que Espadas haya dejado "más de dos millones de euros sin invertir" en el IMD

Etiquetas

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, consistorio que rige el socialista Juan Espadas, ha lamentado que sólo se haya ejecutado el 37 por ciento del presupuesto de inversiones del Instituto Municipal de Deportes (IMD), "dejando más de dos millones de euros sin invertir".

Según informa la formación popular en una nota, el concejal del PP José Luis García ha explicado que "para el año 2016 había presupuestado un total de 3.440.000 millones de euros para inversiones, y a fecha 1 de diciembre, según los últimos datos facilitados, solo se había gastado 1.293.779,54 euros, algo que se traduce en que el equipo de gobierno del señor Espadas ha dejado un total de 2.146.220,46 euros sin invertir en el IMD, un 73 por ciento".

"Resulta incomprensible que Espadas deje de realizar inversiones en el IMD, cuando estaba presupuestado, cuando hay dinero en caja y, sobre todo, cuando hay actuaciones y rehabilitaciones que realizar en las distintas instalaciones deportivas", ha destacado García, que ha añadido que "es lamentable que las pistas del Polideportivo San Pablo, por ejemplo, presenten grietas, mientras el alcalde de la ciudad deja más de dos millones de euros sin invertir".

Del mismo modo, el edil popular, que ha visitado el Polideportivo San Pablo junto a atletas sevillanos federados, ha manifestado que "el estado de las pistas deportivas de San Pablo es lamentable, lo que impide a los deportistas entrenar con normalidad y a pleno rendimiento".

"Esto vuelve a demostrar, por un lado, la falta de gestión y de eficacia del equipo de gobierno de Espadas, que no es capaz de ejecutar los presupuestos en tiempo y forma; y por otro, que a este equipo de gobierno no le preocupa los deportistas sevillanos ni que estos entrenen en las mejores condiciones", ha reseñado García, que ha indicado que "al no haberse ejecutado el presupuesto de 2016, las cantidades destinadas para el IMD en los próximos presupuestos son inferiores, algo que nos resulta vergonzoso cuando hay muchas actuaciones y actividades por llevar a cabo en el IMD".

El edil popular ha destacado que "ya se exigió a Espadas que si presupuesta partidas para inversiones en el IMD, las ejecute y cumpla con lo que promete, que no quede todo sobre papel mojado". Así, "es inadmisible que haya instalaciones deportivas, como la de San Pablo, en un estado pésimo, por lo que instamos al gobierno a que se preocupe por los deportistas y arregle a la mayor brevedad posible las pistas con el objetivo de posibilitar un entrenamiento en óptimas condiciones a los atletas que allí acuden diariamente, y para evitar el riesgo de lesiones derivadas del mal estado del pistas de atletismo", ha concluido.