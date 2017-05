PP tilda de "gran fracaso" del alcalde de Huelva el centro de Salud de Isla Chica tras dos años de gestión

Etiquetas

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, se ha referido este jueves al proyecto del centro de salud de Isla Chica como "el mayor símbolo del fracaso" en la gestión del alcalde de Huelva, el socialista Gabriel Cruz, tras dos años de gestión al frente del Ayuntamiento.

Tras realizar una visita a la parcela donde la Junta debe construir este centro sanitario y tras cumplirse dos años desde que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y Gabriel Cruz declararan, en plena campaña electoral, como "prioritaria" la construcción de este centro, Miranda ha remarcado que "dos años después de aquella promesa, los 25.000 vecinos de Isla Chica siguen sin centro de salud", ha informado el PP en una nota.

Acompañada por las concejalas, Carmen Sacristán y Juana Carrillo, Miranda ha precisado que este proyecto es "un ejemplo de la ineficacia y la falta de gestión" puesto que en dos años de legislatura "ni hay inversión, ni se han comenzado las obras ni sabemos nada de la licitación del proyecto ni se nos ha facilitado la información requerida el pasado 5 de mayo al equipo de Gobierno".

Por ello, el grupo popular ha pedido al alcalde de Huelva que "le exija a su jefa política, Susana Díaz, el inicio de una vez por todas de las obras del centro de salud de Isla Chica", proyecto "abandonado hace ya más de ocho años" por la Junta de Andalucía y que no cuenta con inversión en los Presupuestos de la Junta para 2017, pese a que "Cruz y Díaz prometieron que en 2016 arrancaría la construcción de este centro sanitario".

En este sentido, Miranda ha recalcado que "lo que quieren los 25.000 vecinos de Isla Chica son realidades y no más promesas incumplidas, falta de inversión y más retrasos en un proyecto que lleva más de ocho años en el cajón por la falta de voluntad política del PSOE".

Así, ha recordado que "el alcalde, cuando estaba en la oposición, y la Junta de Andalucía ponían de excusa los terrenos; luego anunciaron inversiones que no se han recogido en los presupuestos, como demuestra el Anexo de Inversiones del Presupuesto de la Junta para 2017, donde no hay partida alguna para el centro de salud y, por último, tanto Gabriel Cruz como Susana Díaz prometieron el inicio de las obras antes de que finalizara 2016, algo que, como queda patente, no ha sucedido".

Por tanto, para Miranda "si el centro de salud de Isla Chica no se ha iniciado aún es por la falta de voluntad política de un alcalde cuya gestión está siendo ineficaz, como se demuestra en la falta de pulso en la ciudad en los dos años que lleva gobernando".

Por ello, Miranda ha pedido a Díaz y a Cruz que pongan fin a esta "tomadura de pelo y dejen de engañar" a los ciudadanos con falsas promesas. La portavoz del grupo popular ha insistido en que el centro de salud de Isla Chica es una infraestructura de "primera necesidad" para los vecinos del barrio, que se merecen un centro de salud "digno".

Sin duda, ha concluido Miranda el centro de salud de Isla Chica es uno de los grandes problemas de la sanidad en Huelva capital que demuestra también "el fracaso" de la gestión de la Junta en materia sanitaria.