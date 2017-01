PP ve en Millán al concejal de Hacienda adjunto de Espadas, con actitud "entreguista al PSOE como en la Junta"

Etiquetas

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, se ha mostrado "absolutamente sorprendido" de que un concejal de la oposición, en referencia al protavoz de C's, Javier Millán, esté haciendo "el trabajo sucio de crítica política a otro grupo de la oposición en nombre del alcalde de la ciudad", considerando que esta actitud "combativa en defensa del presupuesto de Espadas lo está convirtiendo en concejal adjunto de Hacienda, probablemente sea a lo que aspire".

"Llama poderosamente la atención que un señor con el que el alcalde ha incumplido la palabra dada en el anterior presupuesto, no deje de reclamar al PP que apoye unos presupuestos sin garantía alguna de ejecución de los mismos, por lo tanto Millán apoyó los pasados presupuestos excusándose en una bajada de impuestos que no se ha producido, a sabiendas que no se iba a producir", ha manifestado en un comunicado.

El portavoz adjunto ha añadido que "parece ser que no habiendo tenido bastante con los incumplimientos del Presupuesto de 2016 ahora pretenda que el Grupo Popular se sume a una actitud entreguista al gobierno del señor Espadas a imagen y semejanza de lo que está ocurriendo en la Junta de Andalucía".

Del mismo modo, ha destacado que "sería bueno" que Millán aclarara si la política 'nini' consiste en "aprobar los presupuestos de Espadas y que a cambio ni baje el IBI ni baje otros impuestos, ni arregle la Fábrica de Artillería, ni realice las inversiones necesarias en polígonos industriales ni acometa todas las inversiones prometidas"

"Son muchos los ciudadanos que están empezando a darse cuenta que el voto que les pidió C's en las últimas elecciones es un voto de apoyo y consolidación al PSOE, a imagen y semejanza de la Junta de Andalucía", ha reiterado Pérez.

De esta manera, ha manifestado que "la propuesta de venta de Gavidia es perfectamente viable, se puede llevar una sorpresa en los próximos días". "Si Millán apuesta por la subida de impuestos y endeudamiento, será una apuesta al cien por cien de la política económica y financiera del PSOE", añade.

Por último, Pérez ha indicado que le sorprende mucho que si Millán quiere un centro social en la Gavidia "no haya presentado ni una sola enmienda al respecto, está condenando el corazón de Sevilla a mantener la ruina en los próximos años". "Millán le ofrece una ruina al centro de Sevilla, algo que tendrá que explicar ya que sabe que no existen partidas suficientes para su rehabilitación", sentencia.