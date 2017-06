El PP replica a Villalobos que es él quien ha impedido que la Diputación invierta 40 millones desde 2013

Etiquetas

Después de que el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), asegurase que la aplicación de la regla de gasto introducida en 2012 para las administraciones ha supuesto una merma de unos 32 millones de euros en la capacidad inversora de la institución, el PP sevillano le ha replicado que su decisión de poner el límite de gasto de la institución "muy por debajo" del techo de gasto ha impedido inversiones por valor de 40 millones en los últimos cuatro años.

En un comunicado, la presidenta del PP sevillano y portavoz popular en la Diputación, Virginia Pérez, ha replicado que "la falta de gestión y planificación de Villalobos para la ejecución de los sucesivos presupuestos, así como el hecho de que año tras año el presidente pusiera el límite de gasto muy por debajo del techo de gasto, ha supuesto que en los últimos cuatro años la Diputación no haya invertido más de 40 millones".

"Desde que se empezó a aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria (en 2012), Villalobos ha ido disminuyendo año tras año el gasto computable máximo y, por tanto, la capacidad de la Diputación de incrementar el límite de gasto no financiero al no ejecutar los presupuestos iniciales. Como consecuencia, ha ido disminuyendo continuamente la inversión en la provincia, ya que este dinero podría estar en manos de los ayuntamientos cumpliendo todos los límites legales", ha argumentado.

Según Pérez, "durante los últimos cuatro años, cerca de 40 millones de euros podrían haber tenido su reflejo en los capítulos VI y VII de inversiones del presupuesto o en cubrir plazas de bomberos. Por ello nos sorprende mucho las declaraciones de Villalobos, puesto que ha sido él quien ha puesto limite a los presupuestos, no el techo de gasto".

"Pero además, la propia Intervención de la Diputación ha puesto en duda la gestión y la ejecución de los presupuestos y los planes Supera. En el informe de intervención elaborado para el cierre y ejecución del presupuesto del ejercicio de 2016, se da cuenta de un saldo positivo disponible de más de 197 millones de euros de los que 90 millones serían superávit es decir, dinero no gastado", expone la portavoz popular.

En ese sentido, avisa de que el presidente de la Diputación ha promovido un quinto plan Supera, que redestina los excedentes presupuestarios de la institución, con 60 millones de euros en lugar de "los 90 millones disponibles". Además, alerta de que según otro informe de la Intervención, la Diputación "dejó también de invertir cerca de siete millones del Supera III de 2015 y cuatro millones de euros del Supera IV de 2016". "Ya hemos reclamado en varias ocasiones la modificación de los criterios de planificación, así como la revisión de las convocatorias del Supera, para que no se quede dinero sin invertir", rememora.

"Los datos, los resultados y los propios informes de intervención confirman que Villalobos no está invirtiendo bien el dinero de los sevillanos. "Le debería dar vergüenza criticar una ley que ha traído estabilidad y garantías a finanzas de las administraciones públicas, mientras él es incapaz de ejecutar y cumplir sus propios presupuestos, porque además el hecho de que año tras año la Diputación no alcance el límite de gasto implica que ese techo no irá en aumento los próximo años", resume Virginia Pérez.