PRC y PSOE dicen que más del 75% de medidas de pacto presupuestario con Cs están "cumplidas" o en "fase de cumplimiento"

Cs avisa de que no se dará "por satisfecho" hasta que se materialicen de definitivamente y volverá a evaluar en julio el cumplimiento del acuerdo

PRC y PSOE, grupos que sustentan al Gobierno regional en el Parlamento de Cantabria, han asegurado que "más del 75 por ciento" de las 80 medidas exigidas por Ciudadanos en su pacto para facilitar la aprobación de los Presupuestos de este año están "cumplidas" o "en fase de cumplimiento", algo valorado "positivamente" por Ciudadanos que, sin embargo, avisa de que no se dará "por satisfecho" hasta que efectivamente queden "hechos".

Representantes de estos tres grupos parlamentarios y el consejero de Educación, Cultura y Deporte y del Gobierno de Cantabria y secretario de Coordinación y Política Institucional, Ramón Ruiz, han celebrado este miércoles durante una hora y media en la sede del Legislativo la primera reunión para analizar la ejecución del Presupuesto regional de 2017 y el grado del cumplimiento de las 80 medidas pactadas por PRC, PSOE y Ciudadanos para la aprobación de las cuentas de este año.

El portavoz de la formación naranja en el Parlamento regional, Rubén Gómez, ha explicado que tras la reunión su grupo analizará la documentación sobre el grado de cumplimiento de las medidas del pacto.

Y aunque ha señalado que desde Cs se valora "positivamente" que, como les han asegurado desde PSOE y PRC, los puntos acordados se están llevando a cabo, sí ha advertido de que definitivamente deben cumplirse.

"Como decía Camilo José Cela no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo y tampoco es lo mismo que los puntos estén hechos que se estén haciendo. Valoramos positivamente que estos puntos se estén llevando adelante pero, evidentemente hasta que no estén cumplidos o estén hechos no nos daremso por satisfechos", ha afirmado Gómez.

A pesar de ello, el portavoz de Cs ha apuntado que "solo" han pasado dos meses desde la aprobación de los Presupuestos y han añadido que la "nota se pondrá a final del año".

En la reunión, Cs ha pedido que las medidas incluidas en el pacto relativas al alquiler social o a la concesión de determinadas ayudas tengan "una prioridad a la hora de ser ejecutadas".

Por su parte, el portavoz del PRC en el Parlamento, Pedro Hernando, ha realizado una "valoración muy positiva" del encuentro y también del ritmo que se está llevando para la ejecución de las medidas pactadas con Cs.

"Yo creo que más del 75 en marcha en dos meses no está nada mal", ha aseverado el regionalista, que ha concretado algunas de las medidas que ya están en marcha.

En la misma línea, su homóloga del PSOE, Silvia Abascal, se ha mostrado "satisfecha" por el trabajo que se ha realizado desde el Gobierno para "acelerar" las medidas acordadas con el partido 'naranja' y cumplir con el pacto que permitió aprobar los Presupuestos, con la abstención de Cs.

La siguiente reunión entre PRC, PSOE y Ciudadanos para volver a evaluar el grado de ejecución del Presupuesto de 2017 y del cumplimiento del pacto suscrito que permitió aprobarlo se ha programado para julio.