PRESUPUESTOS. NAVIA ADVIERTE DE QUE “SERÍA KAMIKAZE” INTENTAR FORZAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA CON MAYORES RECURSOS

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, advirtió este lunes de que “sería kamikaze” intentar forzar la transición energética más allá de los ritmos lógicos que se derivan de la tecnología, por lo que rechazó las críticas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por ser poco ambiciosos en esta materia.Así se expresó Navia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para el ejercicio 2017.En cuanto a la transición energética, defendió que se debe hacer “de forma gradual” y añadió que “el papel fundamental no corresponde a los presupuestos”.En esta línea, afirmó que “incluso con presupuestos ilimitados sería imposible porque no sabemos cómo van a estar las distintas tecnologías en los próximos tres, cuatro, diez o veinte años”.Por ello, apuntó que dicho proceso se debe gestionar desde la combinación de la evolución de la tecnología, del interés del mercado y de la contribución pública.A este respecto, criticó el apoyo a las renovables de años anteriores, que calificó de “una apuesta tecnológica y financieramente muy ambiciosa por una tecnología no madura de la que estamos pagando las consecuencias con 9.000 millones de euros al año”.El área de Energía cuenta para 2017 con un presupuesto de 4.246,7 millones de euros, de los que 3.746 corresponden a la financiación de costes del sistema eléctrico, que incluyen las ayudas a las renovables, transporte, distribución, ayudas a las extrapeninsulares y el pago de la deuda. Entre las acciones previstas, destaca la línea de ayudas para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, dotada con 50 millones de euros. Por su parte, a la minería del carbón se destinan 273,4 millones de euros. Este presupuesto corresponde a una transferencia desde la Secretaría de Estado de Energía al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC). La principal partida está asociada a medidas sociales (prejubilaciones y bajas indemnizadas).