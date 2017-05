PRESUPUESTOS. EL PP ADVIERTE AL PSOE DE QUE ESTÁ “PROHIBIDO” HACER UN PRESUPUESTO NUEVO EN FASE DE ENMIENDAS

Etiquetas

- Acusa a la oposición de pedir un “imposible” al cargar un coste de 47.000 millones en una sección dotada con 15 millones. El portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Jaime de Olano, denunció este miércoles que el PSOE y Podemos pretenden hacer un Presupuesto nuevo en fase de enmiendas cuando es sabido que es algo “irregular” y que está “prohibido”.Así lo expuso en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, después de que el portavoz del PSOE en la Comisión de Presupuestos, Pedro Saura, acusase al PP y a Ciudadanos de intentar "vetar" el debate de miles de enmiendas parciales presentadas por otros grupos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que se está tramitando en la Cámara.“Lo que han hecho el PSOE, Podemos y otros grupos parlamentarios es pretender hacer un Presupuesto nuevo en fase de enmiendas y eso es irregular y está prohibido”, aseveró el dirigente popular.Según Saura, el PP y Cs quieren "mutilar" el debate eliminando directamente unas 4.000 del total de 6.000 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, basándose en que no hay recursos suficientes en la sección de los Presupuestos a la que se pretende cargar el coste de esas enmiendas, que es de 15 millones de euros. Ante estas acusaciones, De Olano dijo que pretender cargar un importe de 47.000 millones en una sección dotada con 15 millones es “imposible”. “Presentan miles de enmiendas contra esta sección, es como si pretendemos en un vaso de agua meter una jarra de cinco litros”, expuso.Se mostró sorprendido por el hecho de que el PSOE, que ha sido un partido de Gobierno, actúe de esta manera e insinuó que su único objetivo es “torpedear” la aprobación de las cuentas públicas. “Ellos saben que es una verdadera burla”, sentenció.Por todo ello, reclamó al PSOE “un poquito más de responsabilidad” y que utilice el Reglamento “con rigor y seriedad” para no formular “enmiendas de campanario”. En cualquier caso, no quiso adelantar nada sobre la decisión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos, que se reúne nuevamente esta tarde.