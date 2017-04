PRESUPUESTOS. SAVE THE CHILDREN PIDE MÁS DINERO PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA INFANTIL

Etiquetas

La ONG Save the Children acusó este jueves al Gobierno de que los 1.000 millones de euros contra la pobreza infantil prometidos durante la campaña electoral y en el pacto de investidura se han quedado en realidad en solo 25 millones, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado(PGE) de 2017.Por este motivo, el presidente de la ONG, Andrés Conde, presentó este jueves una enmienda a los PGE para aumentar el gasto en este capítulo, que, según sus cálculos, permitiría sacar de la pobreza severa a 197.000 menores.De acuerdo con las cuentas públicas para 2017, los fondos destinados a infancia ascienden a 343 millones de euros, de los que 102 se destinarán a ayudas alimentarias para familias necesitadas y 141 millones a proyectos de ubicación y reasentamiento de refugiados, partidas que, según Save the Children, no se pueden considerar lucha directa contra la pobreza infantil.Para combatir la pobreza infantil quedan solo 100 millones de euros, explican desde Save the Children, y de estos, 75 corresponden a fondos no gastados en 2016, con lo que tan solo son 25 millones los nuevos fondos presupuestados para este año.De ahí el incumplimiento que denuncia la ONG, cuya enmienda propone una inversión extra de 366 millones de euros.Según Conde, la cifra contemplada en los actuales Presupuestos es “irrisoria”, por lo que pidió a los diputados de todos los grupos respaldar la enmienda y luchar de forma eficaz contra la pobreza infantil."Supone el 5% del presupuesto total dedicado a Defensa”, indicó, y subrayó que sin aumentar el gasto previsto por el Gobierno, su propuesta conseguiría sacar de la pobreza severa a más de 197.000 niños.Su principal medida consiste en el aumento del importe de la prestación por hijo a cargo, que pasaría de los 25 euros mensuales actuales hasta los 48,5 euros en los casos de pobreza extrema.En la entrega del texto estuvieron presentes Meritxell Batet, Carlota Merchán y Marisol Pérez, del Grupo Socialista; Ana Belén Vázquez y Loreto Cascales, del Grupo Popular; Carles Campuzano, del Grupo Mixto; Joan Olòriz, del Grupo de Esquerra Republicana, y representantes de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia (POI). La propuesta también cuenta con el apoyo del Grupo Unidos Podemos.