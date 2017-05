PRESUPUESTOS. PODEMOS BUSCA SU DEVOLUCIÓN CON ENMIENDAS A LA TOTALIDAD DE 17 SECCIONES

Etiquetas

Unidos Podemos registró este viernes más de 1.600 enmiendas parciales a los presupuestos, incluidas 17 a la totalidad de otras tantas secciones, cuya aprobación permitiría la devolución al Gobierno de las cuentas públicas pese a haber superado los vetos a la totalidad.Lo explicó en rueda de prensa en el Congreso el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Presupuestos, Segundo González, quien alegó que las cuentas para 2017 inciden en la austeridad, los recortes y la ausencia de un modelo productivo basado en el valor añadido.Además, subrayó uque el Gobierno ha tenido que "sudar" y "mercadear" con el PNV para superar las enmiendas a la totalidad, "generando contradicciones" con su socio de investidura, Ciudadanos.Una vez superados los vetos a la totalidad, González cree que "hay margen para devolver los presupuestos y paliar sus medidas antisociales", con las mencionadas 17 enmiendas a la totalidad de secciones como la del poder judicial, la Casa Real, Asuntos Exteriores y de Cooperación o Agricultura. A ellas se añaden, hasta llegar a las 1.600, enmiendas parciales proponiendo un plan de rentas garantizadas, revalorizaciones del Iprem, las pensiones contributivas y no contributivas y de las ayudas a la dependencia, planes contra el paro de larga duración y por la movilidad local y aumentos de las partidas de ciencia e I+D+i.El portavoz de Unidos Podemos en la citada comisión recalcó que, para aprobar ahora los presupuestos, "ya no valen empates", y reprochó al PSOE que, mientras los critica, vaya a "externalizar" su aprobación a través de "su filial canaria", el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que puede desempatar el equilibrio parlamentario. "La posición del PSOE es poco creíble", insistió. "Uno no puede estar en misa y repicando".