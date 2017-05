PRESUPUESTOS. EL PSOE CRITICA EL VETO DEL GOBIERNO A SU ENMIENDA DE 150 MILLONES DE EUROS PARA LA HEPATITIS C

Etiquetas

El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, Jesús María Fernández, criticó este lunes el veto del Gobierno a su enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para la creación de un fondo de 150 millones con los que las comunidades autónomas puedan financiar nuevos tratamientos contra la hepatitis C.La iniciativa socialista reclamaba una dotación extra de 150 millones de euros para que el Ministerio de Sanidad pusiera en marcha este fondo de innovación terapéutica, explicó Fernández tras recibir a la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, que hoy entregó en el Congreso más de 150.000 firmas para que el Ejecutivo cumpla su compromiso de financiar el tratamiento a todos los enfermos de hepatitis C". “El Gobierno está haciendo oídos sordos a su compromiso con esta enfermedad”, recalcó.Con todo, anunció que en lo que todavía queda de trámite presupuestario pedirá al Gobierno que se haga eco de la reclamación de las asociaciones de afectados y le recordará que “tiene el canal, que es la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista”.Fernández exigió, además, al Gobierno “que actualice el plan de erradicación de la hepatitis C”, para lo cual “hay que extender los tratamientos, a fin de asegurar que estos llegan a los colectivos de mayor riesgo"Por último, instó a “realizar un programa de cribado poblacional a grupos con especial riesgo, para poder encontrar activamente aquellos pacientes que, aún teniendo el virus y la enfermedad, aún no han sido diagnosticados”.