C`S INSISTE EN QUE NO APOYARÁ LOS PRESUPUESTOS SI NO SE INCLUYEN LAS PARTIDAS PACTADAS DE 3.800 MILLONES

La dirección de Ciudadanos dejó claro este miércoles que no respaldará la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) si no se incluye en los mismos las partidas pactadas con el Ejecutivo y que ascienden a un montante total de 3.800 millones de euros.En rueda de prensa, el secretario general del Grupo Parlamentario de C`s en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, aseveró que en las próximas semanas se tendrá que abordar el debate “más importante” del año: el de los Presupuestos.Por ello, delimitó lo que para su formación es una condición “innegociable”: la inclusión en las cuentas públicas de varias partidas presupuestarias pactadas con el Ejecutivo por valor total de 3.800 millones de euros. “No podremos aprobar los presupuestos si esa cuantía no está ahí”, sentenció.Gutiérrez dotó de solemnidad a dicha cifra asegurando que si el Gobierno no la incorpora a los Presupuestos estará “traicionando a los españoles”. Descartó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esté jugando con las cuentas públicas como señuelo para adelantar las elecciones y llamó al PSOE para que se sume a los acuerdos que su formación pueda suscribir con el Ejecutivo en la materia.A su vez, dijo estar a la espera de que el Gobierno nombre un equipo negociador en materia presupuestaria para que los “expertos económicos” de la formación naranja –Luis Garicano, Toni Roldán y Francisco de la Torre- escruten las cifras que el Ejecutivo pretende aprobar. “El Gobierno debe adelantarnos cuál es el calendario de negociaciones, ya que es un asunto complejo desde el punto de vista técnico”, remachó.Por otro lado, Gutiérrez invitó al PP a sumarse a la reunión de evaluación del cumplimiento del pacto de investidura que ambas formaciones firmaron para dotar de “mayor transparencia” a la cuestión. “Si no quieren (los populares), lo haremos solos y les comunicaremos los resultados de la evaluación”, comentó.