PRESUPUESTOS. CS DICE A PODEMOS QUE EL DINERO "DE VERDAD" SE OBTIENE NEGOCIANDO

Etiquetas

La dirección nacional de Ciudadanos insistió este miércoles en la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para permitir que se apliquen partidas destinadas a los más desfavorecidos, y alertó a Unidos Podemos de que el dinero "de verdad" para esos objetivos se obtiene negociando, no "dando vueltas con un autobús".En rueda de prensa, el secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, salió así al paso de la intención de Unidos Podemos de presentar casi al mismo tiempo su "alternativa" a las cuentas del Gobierno. Subrayó que los Presupuestos dan "estabilidad" y permitirán destinar partidas concretas a combatir la pobreza infantil o a implementar un complemento salarial, entre otras cosas. Votar en contra "es una irresponsabilidad", denunció, no solo porque no se podrían implementar esas partidas sino porque trasladaría de nuevo a la sociedad "la sensación de inestabilidad permanente" instalada desde hace un año y medio. "ES fácil votar que no a todo", pero "el dinero de verdad está en esos Presupuestos" y se obtiene trabajando en el Parlamento y negociando con el Gobierno, no "dando vueltas" por las calles de Madrid y de otras ciudades, dijo Gutiérrez en referencia al 'TramaBús'.