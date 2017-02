PSC y SíQueEsPot exigen el cumplimiento de las 1.000 enmiendas a los Presupuestos aprobadas

Etiquetas

JxSí insiste en que su aprobación responde al "postureo político" y en que no se pueden cumplir

Los grupos del PSC y SíQueEsPot en el Parlament han exigido este jueves que el Govern cumpla las más de 1.000 enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat aprobadas el miércoles en la comisión de Economía de la Cámara catalana.

En declaraciones a los medios, la diputada socialista Alicia Romero ha recordado que una vez aprobadas las enmiendas se incorporan a la ley de Presupuestos, y ha preguntado al Govern cómo piensa cumplirlas: "Es su responsabilidad dar cumplimiento a unas cuentas que ya no son las de JxSí", ha dicho.

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha dicho en rueda de prensa que exigirán el "cumplimiento estricto" de las enmiendas, y ha recordado que todavía se puede modificar la política fiscal del Govern para conseguir más fondos y llevarlas a cabo.

Por su parte, el portavoz adjunto de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, ha replicado que la aprobación de esas enmiendas es un "brindis al sol", que en algunos casos exige duplicar el presupuesto de algunas consellerias y que los grupos saben que no se puede realizar.

"Fue una comisión de postureo político", ha criticado, porque la mayoría de enmiendas aprobadas llevan incluido el epígrafe que especifica que su cumplimiento está sujeto a la disponibilidad presupuestaria para 2017, por lo que las ha tachado de declarativas.

Para Torrent, demuestra "el poco rigor, el poco valor y el poco compromiso" de los grupos que las aprobaron, porque no incluyen de dónde sacar las partidas para darles cumplimiento y porque, según él, lo plantean todo.

En respuesta a los periodistas, ha dicho que no incluyen en esa crítica al grupo parlamentario de la CUP, que también manifestó que era "un brindis al sol", aunque fue necesario su voto a favor o su abstención para que fueran aprobadas, y reconoce que le habría gustado que las votara en contra.

ENMIENDAS APROBADAS

Entre las enmiendas que se aprobaron destacan en el capítulo de Enseñanza la que recupera la financiación de las plazas de guarderías --1.600 euros por plaza--, la de becas comedor, la de transporte escolar y la de reducción de un 30% de las tasas universitarias.

También se ha aprobado el reinicio de las obras del tramo central de la línea de metro L9, la construcción de equipamientos deportivos en muchos lugares de Catalunya, recuperar la ley de Barrios, el pago de la deuda que la Generalitat tiene con los ayuntamientos, un plan de dependencia y una auditoria energética.

La enmienda que no ha prosperado ha sido la introducida por la CUP que instaba a retirar de la partida para celebrar el referéndum la frase que especificaba que se hará según la legalidad vigente y, al no salir adelante, el PSC ha decidido por ahora no pedir el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.