El PSOE-A señala que Córdoba, Almería y Málaga son "las últimas de toda España en inversión"

El portavoz del PSOE-A en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía, Jesús María Ruiz, ha afirmado este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 elaborados por el Gobierno del PP "vuelven a castigar a Andalucía", ya que es la comunidad "en la que más bajan las inversiones, hasta un 36,6 por ciento menos" y, además, "tres provincias andaluzas son las últimas de toda España en inversión: Córdoba, Almería y Málaga".

En rueda de prensa, Ruiz ha criticado que "en 2017 se invertirán 137,7 euros por habitante en Andalucía, un 74,6 por ciento de la media nacional, que se sitúa en 184,4 euros por habitante", a lo que hay que sumar que "no hay ninguna apuesta estratégica para la economía de la comunidad, ni ningún plan de empleo".

El portavoz socialista ha explicado que "los 1.157 millones destinados a Andalucía representan el 13,5 por ciento de la inversión del Estado, lo que está muy lejos de nuestro peso poblacional, que es del 18 por ciento y que es el que establece la Disposición Adicional Tercera de nuestro Estatuto de Autonomía".

"AJUSTE DE CUENTAS" POLÍTICO

Con todo ello se demuestra, según ha criticado Ruiz, que "el PP vuelve a querer ajustarle las cuentas una vez más a los andaluces por mostrar su apoyo al PSOE, por el simple hecho de que el PP no gobierna en esta tierra". En este sentido, el portavoz socialista ha afirmado que "mientras el Gobierno de España castiga a Andalucía y al conjunto de los andaluces y andaluzas, el PP andaluz guarda silencio cómplice".

Por ello, los socialistas se siguen preguntando si el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, "va a defender a los andaluces y si va reclamar ante sus superiores del PP nacional los derechos de los andaluces", porque, según ha precisado Jesús María Ruiz, los andaluces no quieren "ser más que nadie, pero tampoco menos que el resto de los españoles".

"NO APUESTAN POR EL EMPLEO"

Por otra parte, Ruiz ha afirmado que "los PGE son decepcionantes porque no apuestan por el empleo, dan la espalda a la ciudadanía, no garantizan el objetivo de estabilidad, no sirven para consolidar un país más igualitario y más humano y no dan repuesta a los problemas de la ciudadanía, ni a los retos que tiene por delante la economía española".

Además, según ha señalado Ruiz, los PGE "llegan tarde y llegan mal y vienen a completar un ciclo que demuestra la utilización con fines partidistas de las cuentas públicas por parte del Partido Popular".

De hecho, según ha lamentado, "estamos ante unos presupuestos que consolidan los recortes, con los que la cobertura por desempleo vuelve a caer, pues hasta 14,4 puntos ha bajado desde el año 2011, y con los que empleados públicos, pensionistas y becarios van a seguir perdiendo poder adquisitivo".

"Son --ha concluido-- unos presupuestos injustos, antisociales, que vuelven a dar la espalda a las personas y que castigan a Andalucía" y, por eso, los socialistas van "a luchar contra estos presupuestos" y a "seguir trabajando en la defensa de las políticas sociales" sin consentir "más maltratos a los andaluces".