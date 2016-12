PSOE-A y C's aprueban las cuentas de doce consejerías para 2017 sin admitirse enmiendas de PP-A, Podemos e IU

Etiquetas

Primera jornada del debate final del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2017

PSOE-A y Ciudadanos (C's) han aprobado este miércoles, durante la primera jornada del debate final del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2017, las cuentas correspondientes a doce consejerías y parte del texto articulado, mientras que se han rechazado todas las enmiendas parciales planteadas por PP-A, Podemos e IULV-CA a las mismas.

Para este debate final del proyecto de Ley de Presupuestos, se mantienen 'vivas' un total de 934 enmiendas, de las que 522 corresponden a PP-A, 307 a Podemos y 105 a IULV-CA.

En esta primera jornada del debate final --que se prolongará hasta este jueves-- se han debatido las secciones del proyecto de Ley de Presupuestos correspondientes al texto articulado (excepto los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, exposición de motivos y título); al Parlamento, y a las consejerías de Presidencia y Administración Local; de Economía y Conocimiento; de Hacienda y Administración Pública; de Educación; de Salud; de Igualdad y Políticas sociales; de Empleo, Empresa y Comercio; de Fomento y Vivienda; de Turismo y Deporte; de Cultura; de Justicia e Interior, y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En total, se han rechazado 791 enmiendas de la oposición a las secciones debatidas este jueves: 436 del PP-A; 269 de Podemos, y 86 de IULV-CA.

Las enmiendas de PP-A, Podemos e Izquierda Unida han contado en todos los casos con el rechazo de PSOE-A, mientras que Ciudadanos, que ha rechazado todas las de Podemos e IU, ha apoyado, sin embargo, tres enmiendas del grupo popular en materia fiscal, que no salieron finalmente adelante, como ya ocurrió en la votación en comisión.

Este jueves serán objeto de debate las secciones correspondientes a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mientras que se debatirán de forma conjunta el resto de secciones, así como el título, la exposición de motivos y los artículos 1, 2 y 3 del texto articulado.

En todas las votaciones de los dictámenes de las consejerías, el PP-A, Podemos e IULV-CA se ha posicionado en contra.

Como se recordará, al texto del Presupuesto ya quedaron incorporadas 11 enmiendas del PSOE-A y 27 de Ciudadanos, durante la aprobación del dictamen por parte de la Comisión de Hacienda y Administración Pública.

Durante la votación de las enmiendas a la Consejería de Salud, una docena de representantes de las asociaciones de Atención Temprana, que se encontraban en la tribuna de invitados del salón de plenos, se han puesto de pie en protesta por el rechazo de las enmiendas en esta materia.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS EN EL DEBATE FINAL

Los partidos han hecho una valoración global del proyecto de Ley de Presupuestos al inicio de esta primera jornada del debate final. Así, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha definido las cuentas del próximo como "responsables y solidarias" y ha indicado que aunque pretendían nacer del consenso entre todas las fuerzas políticas "no ha habido forma". Según ha añadido, son unos presupuestos que continúan el camino de la defensa de los derechos sociales y que pretenden luchar contra la "desigualdad" que han generado las políticas de Rajoy.

"Son una cuentas sociales, orientadas hacia la reactivación, el crecimiento y el empleo; que blindan los servicios públicos y que miran hacia el desarrollo rural, las pymes y los autónomos", ha explicado el diputado socialista, quien también ha destacado el aumento de las inversiones, las medidas de transparencia y la "estabilidad, confianza y credibilidad" que aportan estas cuentas.

En nombre del PP-A, el diputado José Antonio Miranda ha afirmado que estos presupuestos son una "magnífica oportunidad perdida" porque suponen "recetas fracasadas de 35 años y la continuidad del régimen socialista en Andalucía". En su opinión, Andalucía no se puede permitir "unos malos presupuestos", por lo que ha animado al conjunto de grupos de la Cámara a apoyar todas las enmiendas del PP-A para mejorarlos.

Miranda ha criticado que estas cuentas suponen una mayor presión fiscal, no contribuyen a la bajada del paro y el gasto en servicios fundamentales se sitúa por debajo de la media. Junto a ello, ha criticado que, a pesar de que el Presupuesto sube un seis por ciento, "no se restituyen los derechos de los empleados públicos y se vuelve a incumplir la Ley de Participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad (Patrica)".

La diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha dicho que Andalucía "merece otras cuentas" para recuperar la confianza y ha criticado que el debate presupuestario haya estado "lleno de noes a los grupos progresistas de esta Cámara". "No es no y aquí lo han tenido claro", ha subrayado la parlamentaria, para quien el Presupuesto de la Junta está "torcido a la derecha" para lograr el apoyo de C's.

Junto a ello, Lizárraga ha denunciado que durante el trámite parlamentario PSOE-A y C's han rechazado de manera conjunta importantes enmiendas de su grupo relativas a la transparencia en las cuentas y en las contrataciones o a la eliminación de privilegios como las indemnizaciones por viviendas para altos cargos, entre otras cuestiones, también las relativas a la lucha contra la corrupción.

Por su parte, el diputado de C's Carlos Hernández ha manifestado que Andalucía "no se puede bloquear" y necesita unos presupuestos "para seguir funcionando". "No nos podemos permitir el lujo de no tener presupuestos porque Andalucía está a la cola en desempleo y en renta por habitante", ha apuntado el diputado de C's, quien ha asegurado que son tiempos "de acuerdos" y que aunque éstos "no son los presupuestos de C's, sí incluyen cuestiones fundamentales".

Tras apuntar que como en toda negociación "hay que renunciar a cuestiones y no se puede imponer un programa", Hernández ha defendido el acuerdo presupuestario alcanzado con PSOE-A y ha destacado que las cuentas del próximo año incluyen incrementos importantes en sanidad y educación, apoyo a autónomos, rebajas fiscales e infraestructuras básicas que llevaban años "bloqueadas".

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Elena Cortés, ha rechazado el proyecto de ley de presupuestos de la Junta argumentando que "no son las cuentas que necesita el pueblo andaluz" y que su grupo no comparte las "prioridades" de este Gobierno, "que se contenta con seguir con más de un millón de andaluces en el paro".

Cortés, que ha censurado que el presupuesto responda a "criterios de consolidación fiscal", ha destacado entre sus enmiendas que se destinen a una renta básica 528 millones "que el Gobierno reconoce que no va a ejecutar". También ha reclamado IULV-CA la creación de una banca pública y la publicación de un anexo de inversiones.