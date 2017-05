PSOE y CHA defienden unos Presupuestos "sociales" y PP, PAR y Cs dicen que habrá poco tiempo para ejecutarlos

Etiquetas

El Pleno de las Cortes de Aragón ha iniciado la sesión extraordinaria para debatir y votar, este miércoles, el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017, que PSOE y CHA han defendido como sociales, recibiendo el apoyo crítico de Podemos e IU, mientras que PP, PAR y Cs los han rechazado y han advertido de que no habrá apenas tiempo para ejecutarlos. La votación y previsible aprobación definitiva se llevará a cabo a lo largo de esta mañana.

Las cuentas autonómicas contemplan un gasto total de 5.577.164.909,20 euros, cifra que recupera los niveles de gasto del año 2012 y que experimenta un incremento del 8,72 por ciento respecto a 2016.

Ha presentado el proyecto de ley el coordinador de la Ponencia, el socialista Alfredo Sancho, quien ha informado de que se han presentado 1.182 enmiendas, 251 el PP, cinco el PSOE, 218 Podemos, 478 el PAR, 110 Cs, tres de CHA, 48 de IU y 69 de PSOE y CHA, retirándose 76, mientras que el 27,84 por ciento han sido aceptadas.

Sancho ha dicho que "una vez más ha existido el ánimo de colaboración y la voluntad de llegar a acuerdos" y ha agradecido el trabajo realizado por los servicios jurídicos y de informática de la cámara.

REPARAR LA CRISIS

El diputado socialista ha intervenido, asimismo, como representante de su grupo, planteando que los Presupuestos pretenden "reparar una crisis económica y financiera que ha durado mucho tiempo" y requiere más presupuesto para las políticas sociales y de inversión, tras lo que ha subrayado que "reflejan nuestro compromiso con los aragoneses, con sus aspiraciones, poniendo por delante a las personas".

Los Presupuestos apuestan por las recuperar los servicios públicos, aumentan la inversión y pretenden redistribuir el crecimiento económico a todos los sectores de la sociedad, ha continuado Sancho, consolidando a la vez la senda fiscal marcada.

"Aseguramos la contención del gasto, mantenemos el compromiso con la estabilidad financiera, saneamos nuestras cuentas", ha manifestado Alfredo Sancho, quien ha hecho notar que se reducirá de forma "muy importante" la Cuenta 409.

En representación de CHA, Gregorio Briz ha celebrado que "por fin hemos llegado al punto final" y ha criticado el "populismo rancio" del PP, que "no conduce a ninguna parte" y era "previsible". Ha defendido las enmiendas de su partido, cinco por separado y 62 junto con el PSOE, mencionando la relativa a la bolsa de vivienda de alquiler social.

El parlamentario de Podemos, Héctor Vicente, ha advertido de que "esta es la última oportunidad que tienen" los miembros del Gobierno y ha dejado claro que estos no son los Presupuestos de la formación morada, señalando que "hemos empujado tan lejos como hemos podido" al Ejecutivo, "pero el régimen no da más de sí".

Ha dicho que si el Gobierno hubiera registrado los Presupuestos en noviembre se podrían haber aprobado en tiempo y forma, añadiendo que Podemos ha dado "pasos sin pausa" para "desbloquear la situación".

Vicente ha aprovechado para decir que el presidente, Javier Lambán, tuvo "complicidad" en el "golpe de Estado de Ferraz", en alusión a la dimisión en octubre de 2016 de Pedro Sánchez como secretario general, y también ha criticado que la mayoría del Grupo Socialista del Congreso apoyara con su abstención la investidura de Mariano Rajoy.

Desde IU, Patricia Luquin ha considerado que "la ejecución va a hacer si al final son buenos o malos" los Presupuestos, dando un "margen de confianza" al Gobierno PSOE-CHA. Ha confiado en mantener el nivel de ejecución de los de 2016.

Se ha dirigido al portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, para echarle en cara que el anterior Gobierno no aceptaba las enmiendas presupuestarias de IU y ha apostado por la negociación con el Gobierno PSOE-CHA en el marco del "tibio giro hacia la izquierda", recordando que el PP ha negociado con el PNV en el ámbito nacional.

LOS "PEORES" PRESUPUESTOS

Por su parte, el diputado del Partido Popular, Antonio Suárez, ha aseverado que "estamos ante los peores Presupuestos en muchos años" porque, siendo "malo" en sus inicios, con las enmiendas pactadas por el Gobierno con Podemos "ha empeorado todavía más", aunque "ha mejorado" en los apartados en los que "se hizo caso" a grupos como el PP.

Estos Presupuestos "por primera vez parten a los aragoneses", lo que "no había ocurrido nunca", debido a que el Ejecutivo y Podemos han intentado "dividir a los aragoneses", en alusión a los recortes a la educación concertada, algo "impresentable desde cualquier punto de vista político". Tras una reducción inicial de 17 millones de euros, se han recortado otros 800.000 y se ha eliminado, mediante una enmienda de Podemos, el incremento previsto del uno por ciento para otros gastos, ha dicho, subrayando que la primera regla para elaborar unos Presupuestos debe ser que sean "para todos los aragoneses".

Ha observado que los Presupuestos "decrecen" en materia de políticas sociales respecto al de 2016 en el sentido de que disminuye el peso específico de estas partidas, indicando que se ha reducido en 2,2 millones el presupuesto para la atención a la dependencia, que debería ser "intocable".

Además, "en nada incentiva el empleo", ha continuado Suárez, quejándose de que la mayoría no haya aceptado una enmienda para luchar contra la despoblación. Asimismo, "ni siquiera apuestan por mejorar los servicios públicos de verdad", lamentando el "acusado desinterés por el territorio y el medio rural".

Ha apuntado que este año no se tramitará la Ley de Acompañamiento por "miedo de no hablar de los impuestos", ya que estos Presupuestos se basan en "una excesiva carga fiscal que no pueden ni deben soportar los aragoneses". Ha concluido afirmando que "no van a tener tiempo para ejecutarlo".

La aragonesista Elena Allué ha asegurado que "no se va a ejecutar, con lo cual da igual que sea muy bueno o muy malo", pero "hay que preocuparse" precisamente porque "va a ser de corto recorrido", debido al "retraso injustificado" de seis meses.

Ha pronosticado que se perderán decenas de convocatorias de ayudas públicas y contratos, concursos y otras iniciativas de estímulo económico, al ser "materialmente imposible" ejecutar los Presupuestos. El PAR ha tratado de mejorar las políticas sociales, ha indicado Allué, quien se ha dirigido a Podemos para espetarles que "son corresponsables" y "forman parte de la bancada del Gobierno".

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha lamentado que la Ley llega cinco meses tarde y se ha preguntado si, en realidad, estos son los Presupuestos de 2018, afirmando que al Gobierno "le va a salir niquelado". Ha defendido la estrategia de Cs de "controlar sin entorpecer" y ha exigido que lleven a cabo una ejecución "responsable".