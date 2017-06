PSOE rechaza "líneas rojas" y dice que el Ejecutivo se sentará a negociar los presupuestos "con quien realmente quiera"

Etiquetas

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Esteban, ha rechazado este lunes las "líneas rojas" a la hora de abordar la negociación de los presupuestos de este año, y ha advertido que el Ejecutivo castellano-manchego se va a sentar a negociar las cuentas "con quien realmente quiera negociar".

A su juicio, que haya mayor transparencia o "que esté no sé quién o no sé cuántos" en la mesa son "excusas" que "no van a ser admitidas por este Gobierno", que se sentará y hablará con quien quiera pero "aparcando todo lo demás".

Se ha referido así a la solicitud del secretario regional de Podemos, José García Molina, de negociar directamente con el presidente autonómico, Emiliano García-Page, para aclarar que si la formación morada quiere sentarse a negociar tiene que hacerlo "sin ninguna condición".

Respecto a la transparencia que solicita Podemos, ha destacado que hable de ello quien estuvo negociando tres meses con el Gobierno unas cuentas, que incluían un plan de garantías, y después de haber llegado a un acuerdo, "a última hora y a traición", votan no a los presupuestos, "sin decírselo a nadie y sin más transparencia".

Al respecto, Esteban ha declarado que el Gobierno mandó una carta a los grupos parlamentarios para que se manifiesten "y cuando digan si quieren ir o no se sentarán con el Gobierno para trazar esas cuentas de nuevo", a las que tanto PP como Podemos dijeron "no", y mandarlas de manera urgente a las Cortes.

Rafael Esteban, que ha instado a negociar los presupuestos "rápido" --a ver si "ahora nos vamos a querer ir de vacaciones", ha añadido-- ha lamentado que las respuestas oficiales de Podemos sean "siempre a través de los medios" y ha pedido a su responsable que "lo haga como lo tiene que hacer".