El PSOE reprocha al PP que pida inversiones en los accesos a la costa "ya contemplados" por la Junta

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y vocal en la Comisión de Fomento, Modesta Romero, ha señalado que el PP "ha estado lento y falto de reflejos al pedir actuaciones e inversiones para los accesos a las playas que la Junta de Andalucía ya tiene contempladas". Así, se ha referido a la PNL (Proposición No de Ley) presentada por los populares y que se ha debatido este miércoles en la Cámara andaluza. La socialista ha indicado que la mayoría de estas actuaciones ya están recogidas en el Plan Pista y en los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la Cámara andaluza donde ha replicado al PP que "tanto el estudio sobre la situación de las carreteras para acceder a las playas de Huelva como el desarrollo de un plan de actuaciones y su calendarización, ya están hechos".

En esta línea, ha apuntado que el propio consejero de Fomento, Felipe López, ya informó en el Parlamento andaluz de la inversión de cerca de 32 millones de euros por parte de la Junta para mejorar las vías de acceso a las playas del litoral onubense.

A juicio de Modesta Romero, "el PP de nuevo llega tarde en ese afán de los populares de intentar sacar rédito político a toda costa, ahora con una iniciativa que, aunque haya contado con nuestro voto favorable, no tiene sentido ninguno y podrían hasta haberla retirado porque han reclamado lo que la Junta ya está haciendo, como informó hace unos días el propio consejero en su comparecencia".

La socialista ha recriminado el "descaro del PP para seguir adelante con esta PNL, lo que demuestra que no quiere oír lo que no le interesa en esa obcecación por desprestigiar y criticar al Gobierno andaluz, o muestran falta de respeto o, simplemente, no tienen conocimiento de lo que la Junta está haciendo en la provincia o no están atentos cuando habla un consejero o el BOJA publica algo".

En esta línea, la parlamentaria onubense ha reseñado actuaciones como la del Puente del Odiel, "donde ya está abierto el expediente de contratación y presupuestada la inversión, a la que se destinarán casi 1,2 millones de euros; o la carretera Almonte-Matalascañas, cuya inversión está presupuestada en 1,8 millones de euros".

Además, según ha indicado Modesta Romero, "en el presupuesto de 2018 aparece recogida otra partida de 550.000 euros para el arreglo de la travesía de Isla Cristina y de El Rompido a Punta Umbría". Asimismo, en el Plan Pista 2020 "se destinan 17,6 millones de euros para el nuevo acceso a Isla Cristina y la mejora del acceso a Aljaraque".

A ello hay que unir, como ha subrayado la parlamentaria onubense, "las inversiones ya ejecutadas como los nuevos accesos a la aldea de El Rocío, las reparaciones de Almonte a Matalascañas; o las partidas destinadas a la conservación y mejora de la seguridad vial".

Para la parlamentaria onubense, "el PP se ha quedado corto con sus reivindicaciones, puesto que la Junta de Andalucía ha sido más ambiciosa en destinar fondos para la mejora de los accesos a nuestras playas".

"Lamentablemente, no podemos decir lo mismo del Gobierno central con Huelva, ya que el Estado tiene una infinidad de actuaciones pendientes entre las que hay que destacar los accesos al Chare de Lepe, la variante Beas-Trigueros, los accesos al Puerto Exterior de Huelva o la autovía Huelva-Zafra", ha apuntado.

Por ello, Modesta Romero ha emplazado al PP "a que sume en vez de rizar el rizo en ese intento de sacar rentabilidad política de un trabajo y unas iniciativas que no son suyas".