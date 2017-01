El PSOE asegura que el alcalde ha firmado la prórroga del presupuesto de 2015 para 2017

Etiquetas

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Mercedes Gámez, ha señalado que el PSOE ha tenido acceso a una resolución firmada por el alcalde, Javier Márquez, certificando el día 3 de enero la prórroga de las cuentas de 2015 para 2017, con lo que se ratifica, a su juicio, "la incapacidad del equipo de Gobierno del PP se sacar adelante el presupuesto que la ciudad necesita".

De esta forma, ha denunciado en rueda de prensa que la ciudad de Jaén lleva 376 días "tirando" con el presupuesto aprobado en 2015. Gámez ha señalado que la prórroga se tramitó a comienzos del pasado mes de diciembre, "con lo que Márquez ya se daba por vencido antes de que acabase el año de aprobar un presupuesto".

Asimismo, la concejala ha recordado que la resolución se ha firmado sin disponer de un informe "preceptivo y vinculante" del Ministerio de Hacienda, y lo atribuye al hecho de que "de contar con este documento, la prórroga habría planteado problemas, ya que el Ministerio lleva dos años diciendo al PP que las cuentas con las que el Ayuntamiento funciona desde 2015 recogen 61 millones de euros de ingresos ficticios que hay que declarar indisponibles, además de que hay que recortar un cinco por ciento la partida de personal".

Gámez ha explicado que el retraso en la aprobación de un presupuesto para 2017 "no sale gratis" a la ciudad de Jaén. Ha destacado que no contar con cuentas actualizadas supone no sacar adelante un pliego de contratación nuevo para el servicio de limpieza "que sigue sin contrato en manos de FCC mes tras mes".

Del mismo modo, ha señalado que el Ayuntamiento tiene que disponer en sus cuentas de un compromiso presupuestario propio para la ejecución de los fondos europeos DUSI, requisito impuesto por la UE, algo que con las cuentas prorrogadas se complica. Del mismo modo, Gámez ha señalado que tampoco hay ni habrá dinero (porque no figura en el borrador del presupuesto de 2017) para los "proyectos inventados por el señor Márquez, esos que el alcalde vende de cuando en cuando desde hace año y medio".