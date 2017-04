PSOE ve los "pírricos" 7,6 millones de ayudas a la reindustrialización como "la puntilla" para la provincia

Etiquetas

El PSOE de Jaén ha considerado que los "pírricos" 7,6 millones de euros anunciados para las ayudas a la reindustrialización suponen "la puntilla final" a la provincia de Jaén después de los "escandalosos" 80 millones de euros de inversión contemplados en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.

"Definitivamente, el comportamiento del Gobierno del PP con la provincia de Jaén sólo puede calificarse de miserable", ha afirmado este miércoles en una nota el diputado socialista Felipe Sicilia después de que la subdelegada, Francisca Molina, haya aludido a la referida partida recogida en la convocatoria publicada el pasado 11 de abril del plan de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad.

Para Sicilia, la cuantía de 7,6 millones "no sólo es escasa, sino que además se verá reducida cuando llegue el momento real de conceder los préstamos, como ha pasado en las demás convocatorias del Gobierno de Rajoy en estos cinco años". Como ejemplo, ha añadido que en 2016 se presupuestaron 9,5 millones de euros y finalmente se otorgaron cinco millones.

"El Gobierno del PP ha concedido una media de 4,5 millones de euros anuales a Jaén en ayudas a la reindustrialización, mientras que el anterior Gobierno socialista otorgó 22 millones de euros anuales en el periodo 2008-2011. La diferencia salta a la vista", ha subrayado.

A su juicio, es "deplorable" que el Gobierno del PP "no se implique en la lucha contra el paro" en esta provincia. Al respecto, ha lamentado que "no sólo no aprueba planes especiales de empleo, sino que ha reducido a la mínima expresión esta orden de ayudas a la reindustrialización".

"Cuando más necesarias son estas actuaciones, más las recorta el PP. Demuestran una miopía política alarmante o un desprecio por esta tierra que clama ya al cielo", ha criticado el diputado socialista.

Sicilia ha señalado que la estrategia del Ejecutivo del PP ha estado clara desde el principio: "recortar a la mitad el presupuesto de esta convocatoria, imponer unas condiciones de acceso más duras y, en consecuencia, acabar concediendo realmente la mitad" de lo presupuestado.

"En resumen, con Rajoy ha llegado a Jaén cinco veces menos dinero para reindustrialización que con el Gobierno socialista. Han dejado reducida a escombros una iniciativa vital para la provincia, para reactivar la industria y generar empleo", ha concluido.