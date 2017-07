PSOE insiste en que si no hay presupuestos será una responsabilidad "colectiva" y afirma que Page es "el mejor capitán"

Etiquetas

El diputado regional del PSOE José Luis Escudero ha afirmado este miércoles que el presidente regional, Emiliano García-Page, que "es el mejor capitán de un barco que depende de los tres grupos que no se desvíe", y ha añadido que si finalmente no hay presupuestos "será una responsabilidad colectiva".

Así ha respondido en rueda de prensa a las declaraciones del portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, que ha afirmado que el presidente regional "no debería presentarse como candidato" si finalmente se convocan elecciones anticipadas

Escudero ha señalado que "no se puede responsabilizar exclusivamente al Gobierno regional" por no contar unos presupuestos aprobados en este año 2017 y que está "en la mano" de los diputados "no tener un adelante electoral" en la región.

En su comparecencia, Escudero ha valorado los datos sobre la dependencia que ha dado a conocer este miércoles el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), los cuales, a su parecer, "evidencian que Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha crecido" en este ámbito.

En este contexto, ha afirmado que los presupuestos presentados por el Gobierno regional y que fueron rechazados en el mes de abril contemplaban "un incremento de 17 millones de euros" respecto al ejercicio anterior en materia de dependencia y un total de "400 millones más" en su conjunto, por lo que ha solicitado "altura de miras" a los tres grupos parlamentarios para "sentarse a dialogar" y "sacar adelante" un presupuesto "que urge".

"Pediría al PP, a tener de las declaraciones de Cañizares, que nos sumemos todos junto al Gobierno de Page para exigir al Gobierno central que cumpla con la financiación en materia de dependencia y que esta llegue al 40 por ciento ya que ahora está en en el 19 por ciento", ha apuntado el diputado socialista.

"LLAMA LA ATENCIÓN QUE PIDAN QUE SE INVIERTA EN LA UCLM"

También, en términos presupuestarios, Escudero ha manifestado que le "sorprende" que el PP pida ahora que el Gobierno regional invierta en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) los 50 millones de liquidación de impuestos puesto que "presentaron una enmienda a la totalidad a un presupuesto que contemplaba ya un aumento, con un acuerdo cerrado, para la UCLM y la Universidad de Alcalá de Henares".

"Nos están exigiendo que antepongamos los intereses de la región a los particulares a los de los grupos", ha incidido Escudero respecto a la aprobación de unos presupuestos con los que asegura que "Page no quiere dejar a nadie en la cuneta".