El PSOE recuerda a Foro que "establecer gastos reales con ingresos ficticios, se llama pufo"

El portavoz del PSOE en la Junta General del Principado, Fernando Lastra ha respondido este miércoles a Foro que "establecer gastos reales con ingresos ficticios, se llama pufo".

Lastra ha realizado estas manifestaciones tras la Junta de Portavoces en el parlamento asturiano tras cuestionar Foro la legalidad del Proyecto de Presupuestos para el Principado de Asturias al no tener en cuenta los 23 millones de euros que Asturias percibirá por la ampliación del objetivo de déficit para las Comunidades Autónomas.

"A Foro debería de darles vergüenza no solo tratar de engañar con patrañas la elaboración del presupuesto sino además convertirlo en recurso", señala y añade que "el objetivo de déficit siempre es máximo y son los gobiernos los que deciden agotarlo o no agotarlo, el presupuesto no contiene ningún déficit de ingresos. Contiene la estimación de ingresos posible y así se va a tramitar".

"Vamos a ver que hace Foro cuando los servicios jurídicos le nieguen su argumento a ver si realmente se avergüenza y considera que estas son formas. Ya le hemos dicho que no se pueden establecer gastos reales con ingresos ficticios, eso se llama pufo", concluye.