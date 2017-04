El PSOE respalda la petición de la Junta de un plan especial de empleo para Andalucía con 157 millones de euros

Etiquetas

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, Cristóbal Fernández, ha transmitido su apoyo por parte de la formación socialista de la petición del consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, José Sánchez Maldonado, que solicitaba al Gobierno central un plan especial de empleo para Andalucía con una inversión mínima de 157 euros.

Fernández, que ha asistido este domingo en Antequera (Málaga) a la presentación de un grupo de apoyo de la candidatura de Susana Díaz como secretaria general del PSOE, ha manifestado que la reclamación de la Junta "no es nueva", porque "son ya seis años los que llevamos solicitando y reivindicando al Gobierno central este plan especial de empleo para nuestra tierra". "Es de justicia que el Gobierno central atienda esta petición del consejero", ha apuntado.

Sánchez Maldonado mantuvo este pasado viernes en Madrid una reunión con el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, donde reclamó un plan especial de empleo para Andalucía por una "cantidad mínima" de 157 millones de euros, a lo que Riesgo le respondió que "ejecute los fondos que el Gobierno le transfiere" y así habrá "más oportunidades de empleo para los andaluces".

"Ya va siendo hora de que el Gobierno de Rajoy sea sensible ante las demandas, los verdaderos problemas y necesidades de la comunidad autónoma", ha criticado, esperando "una respuesta positiva" ante esta petición de la Consejería "que se aleje mucho de lo que ya hemos conocido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año".

En este sentido, Fernández ha manifestado que el proyecto de los PGE han sido "el mayor castigo que se recuerda en la comunidad autónoma de Andalucía en los últimos años", alegando que estos "dan la espalda a nuestra comunidad, con una reducción de más de un 36 por ciento en materia de inversiones, y con casi 700 millones de euros menos de inversiones".

Por ello, ha considerado "inadmisibles y claramente discriminatorios para nuestra tierra" estos presupuestos, a lo que ha comentado que este proyecto es "claramente regresivo para la provincia de Málaga y para la comarca de Antequera". "Málaga, Almería y Córdoba son las tres provincias que están a la cola en inversión de todas España", ha reiterado.

PP

Por otro lado, el secretario de Organización de los socialistas malagueños ha criticado que "no sabemos dónde están los dirigentes del PP"; argumentando que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está "de viaje en el extranjero", y que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, se encuentra "absolutamente escondido ante los escándalos que día tras día se suceden en el PP".

"Mientras que no hablemos de presupuestos, mientras que el PP no trata de solventar los problemas económicos de nuestra tierra, mientras no se apuesta decididamente por las inversiones de nuestra tierra, no sabemos dónde están los dirigentes del PP", ha manifestado.

Fernández ha concluido diciendo que "desayunamos todos los días con un nuevo caso de corrupción sin que nadie dé ningún tipo de explicaciones, de la misma manera que nadie explica por qué siguen maltratando a Andalucía".