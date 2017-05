Page avanza su intención de retomar la próxima semana la negociación en las Cortes para aprobar el presupuesto de 2017

Etiquetas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado su intención de retomar la próxima semana con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha las negociaciones para intentar sacar adelante el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2017, después de que el pasado 7 de abril en la votación final del dictamen los votos en contra del PP y por sorpresa de Podemos dieran por muerta la tramitación inicial.

En rueda de prensa, García-Page ha señalado que por parte de su Gobierno ya se están acabando las reuniones con los distintos colectivos sociales de la Comunidad Autónoma que se iniciaron nada más rechazarse los presupuestos para dar explicaciones sobre las posibles consecuencias de seguir funcionando con presupuestos prorrogados.

"Plantearemos la iniciativa política para acabar con este bloqueo parlamentario, que más que un bloqueo fue un zarpazo a las esperanzas de cientos y miles de personas", ha enfatizado, poniendo el acento en que no quiere renunciar a tener presupuestos aprobados este ejercicio.

Así, después de haber hablado con "tantos colectivos", la "decisión clara" es "no dar por finalizado el debate para aprobar estos presupuestos". "No vamos a hacer un paréntesis como si no hubiera pasado nada", ha subrayado, defendiendo que la sociedad castellano-manchega "merece un debate exhaustivo que a ser posible prospere" en torno a las cuentas regionales.