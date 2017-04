El Parlamento de Baleares rechaza los PGE por su asignación "insuficiente" de recursos para la comunidad

Etiquetas

El Parlamento de Baleares ha aprobado este martes una proposición no de ley presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca en la que se rechazan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 por su asignación "insuficiente" de recursos por inversión directa en esa comunidad autónoma.