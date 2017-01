Participa hará enmiendas por 12 millones para gasto social ante "enormes carencias" del presupuesto de Espadas

Etiquetas

El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento de Sevilla ha afirmado que el proyecto de presupuestos para 2017 elaborado por el equipo de gobierno del socialista Juan Espadas tiene "enormes carencias" a la hora de plantear iniciativas para resolver los "problemas" de la ciudad.

En rueda de prensa, el concejal de Participa Julián Moreno ha indicado que las cuentas tienen un "carácter continuista", lo que además "se puede agravar si se confirma el acuerdo con el Partido Popular". Las enmiendas de Participa rondan los 12 millones, destinados principalmente al aumento del gasto social, aunque la formación deja claro que "de ninguna forma son los presupuestos por los que apostaría Participa".

"Es el momento para que Espadas apueste por una política de cambio y no por una política conservadora como viene realizando en esta legislatura, similar a la que realizó el PP cuando estaba en el Gobierno y que ahora se puede transformar en su principal socio para aprobar los presupuestos", ha concluido Moreno, tras avisar de que en las cuentas para 2017 del PSOE "la música puede sonar bien, pero una cosa es la partitura y otra como lo interpretan los músicos". "En los últimos meses Espadas ha demostrado su poco compromiso con lo aprobado en 2016", matiza.

Afirma que en 2016 el gobierno socialista "ha decidido no ejecutar 7,5 millones que tenía previstos en gastos sociales, mientras si pretendía iniciar una millonaria operación urbanística". "Una opción que logramos parar en un pleno municipal, aunque no pudimos evitar que los dos millones de euros que en 2016 se debían destinar al plan de emergencia habitacional, se hayan destinado a una ampliación de capital de Emvisesa que no sabemos a qué se dedicará", añade.

Así, considera que Espadas "dice realizar para 2017 cuatro grandes apuestas", que Participa también considera fundamentales, pero que "se verán totalmente desvirtuadas si se confirma el acuerdo del PSOE con el Partido Popular". Al margen de lo que se acabe aprobando, hasta ahora Participa entiende que la actual apuesta de Espadas es "insuficiente en temas fundamentales como las políticas sociales, el empleo, los barrios y la mejora de los servicios sociales".

"Necesitamos un presupuesto más ambicioso para cambiar con la situación de exclusión social que viven numerosos barrios de nuestra ciudad y no eso no será así si apuesta por un modelo de ciudad en el que coinciden PSOE, Ciudadanos y PP", según Moreno, que ha apostado por otra política económica que la que pretende Espadas y "que no puede seguir basada en un turismo que fomenta la precariedad y explotación laboral".

Desde Participa se reconoce que "el papel lo aguanta todo y aunque se aumenta el presupuesto para políticas sociales, el PSOE sigue apostando por un modelo asistencialista y no por garantizar los derechos a las personas".

Asegura que en vivienda "no se apuesta por un plan ante la emergencia habitacional y se anuncian grandes inversiones para construir más casas en una ciudad en la que se calculan que existan unas 40.000 vacías". Otro ejemplo, según agrega, es la "continuidad de la nefasta externalización" de los servicios para personas sin hogar.

"El Ayuntamiento no realiza una apuesta real por el empleo, ni por mejorar las condiciones laborales que existen en la ciudad. Simplemente gestiona los planes que desde San Telmo se destinan a proyectos laborales para Sevilla. Ni siquiera cuando se ejecutan son gestionados correctamente y, a veces, duplican labores de la actual plantilla municipal", según Moreno, que ha exigido, una vez más, una "apuesta real" por potenciar el empleo público de calidad.

Por otro lado, ha insistido en que Espadas no realiza una "gran apuesta" por los barrios, ya que incide en que se destina la misma cantidad que el año anterior a pesar de que el presupuesto general sube. "Sin embargo, el PSOE sigue apostando por la farsa del Plan Decide que solo permite la posibilidad de decidir en cuestiones anecdóticas y no por la descentralización del poder para que en los barrios se debatan y aprueben grandes apuestas estructurales", añade.

Moreno lamenta, de igual modo, la "mínima" dotación presupuestaria de los planes integrales, que "solo contemplan partidas presupuestarias para sus oficinas y al de Sur se destinarán unos 5.000 euros".

Para terminar, Moreno se ha centrado en denunciar la "falta de apuesta" por mejorar los servicios. "Si estamos a la cabeza en tener los tres barrios más pobres de la ciudad, deberíamos ser pioneros en aplicar medidas sociales. No pueden seguir existiendo colas en las Unidades de Trabajo Social (UTS) de Los Pajaritos o Torreblanca para coger número", ha explicado.

Por otro lado, Moreno también ha destacado algunos otros puntos con los que la formación verde morada no está de acuerdo con el actual borrador de presupuestos, considerando que "no existe una apuesta clara y contundente por un plan de accesibilidad universal en la ciudad".

Según el portavoz de Participa, en 2017 sólo se prevén actuaciones de reurbanización en los alrededores de la basílica de la Macarena, en la calle Mateos Gago y en el paseo Juan Carlos I. A estas tres intervenciones se destinarán 977.600 euros y al plan de municipal de accesibilidad sólo 72.600 euros. "En un año, 2017, en que el 4 de diciembre será obligatorio garantizar la accesibilidad en todos los edificios", recuerda.

También, señala que, "un año más", Espadas ha renunciado a diseñar los presupuestos "con una visión de género y siempre promete que será el año siguiente", a la par que ha resaltado que tampoco este año están previstas las medidas para la rehabilitación y puesta en uso de la piscina de Virgen de los Reyes.

Moreno ha subrayado que Participa Sevilla continúa trabajando con diferentes organizaciones sociales, como con sus propias áreas sectoriales y territoriales para poder realizar importantes cambios en la propuesta de Espadas. "Nuestro trabajo continuará hasta horas antes de que se celebre el pleno por lograr unos presupuestos que priorice a las personas", ha destacado.