Plataforma 'Huelva, por una sanidad digna' pide a los partidos "que luchen" el día 15 en el Parlamento

La portavoz de la plataforma 'Huelva, por una sanidad pública digna', Paloma Hergueta, ha asegurado este jueves que les ha pedido a los partidos políticos con los que esta mañana ha mantenido una reunión --PP, IULV-CA, Ciudadanos, Mesa de la Ría y Podemos--, a los que ha pedido que "luchen" en el Parlamento andaluz por la sanidad pública onubense el próximo 15 de febrero cuando tendrá lugar un debate monográfico sobre la situación de la sanidad.

A su vez, ha asegurado que les ha instado a que pidan "un presupuesto justo para la sanidad onubense para ser iguales y reclamen así la deuda histórica que arrastra Huelva en ese aspecto", así como poder asistir al debate parlamentario, indicando además que si no lo consiguen convocarán una nueva manifestación en marzo.

En declaraciones a los periodistas, Hergueta ha manifestado que en esta reunión han asistido todos los partidos "menos el PSOE, el cual nos ha mandado un mail en el que nos invitan a una reunión en su sede pero sin hacer referencia al encuentro de este jueves".

En esta reunión, desde la plataforma se le ha informado de las situación de la sanidad onubense por "la falta de personal, las listas de esperas, la falta del Chare de la costa y volver a dos hospitales completos con carteras de servicios y la creación de un materno infantil".

"Todas nuestras peticiones se resumen en tener una sanidad digna para la provincia, en la igualdad de recursos sanitarios, materiales y económicos dedicadas a Huelva y en que los políticos reclamen la defensa de los derechos constitucionales que tenemos en materia de sanidad sin olvidar sus directrices de partido porque es el ciudadano quien lo ha puesto allí", ha argumentado Hergueta.

A su vez, ha lamentado "el trato diferente" hacia los ciudadanos andaluces por parte de la Junta cuando "somos iguales". Por ello, van a elevar denuncias al Defensor del Pueblo, a tomar medidas legales por "la manipulación" de las listas de espera y una campaña ciudadana para invocar el derecho de garantías.

Tras señalar que no acudirá a la manifestación convocada por la Marea Blanca en Sevilla el 28 de febrero, al no ver "oportuna" la fecha, Hergueta ha señalado que "es una pena que no haya venido el PSOE al que le queríamos pedir que lucharan por Huelva".