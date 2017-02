Podemos cree que "la ciudadanía no va a creer en estos presupuestos"

Etiquetas

El diputado de Podemos Juan Calvo ha creído hoy que "la ciudadanía no va a creer en estos presupuestos" presentados, hoy, por el Gobierno de La Rioja en el pleno del Parlamento de La Rioja y, por eso, ha confirmado la Enmienda a la Totalidad de su partido, que supone un rechazo total a los mismos.

"Puede que duerma bien, no soy quien para juzgar, pero les falta ilusión para sacar una Rioja diferente adelante", ha espetado Juan Calvo al consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, quien ha sido el encargado de traer hoy, al Parlamento, unos Presupuestos que Calvo le ha pedido "retirar".

El diputado morado ha relatado una situación de "crisis de desempleo, de precariedad, de autoritarismo y, a veces, de corrupción" y, por eso, ha creído que "la ciudadanía no va a creer en estos presupuestos; es más de lo mismo" mientras los ciudadanos viven "el día a día con precariedad y problemas"

"La mayoría de la población de La Rioja vive peor que en 2017, y estos presupuestos son una reedición" ha señalado al tiempo que ha relatado cómo "hay jóvenes que tienen que ir a estudiar a la biblioteca porque no pueden encender la calefacción".

Le ha reprochado al Gobierno regional que "el riesgo de pobreza en La Rioja no es menos que en otros lugares" y de apoyarse "en un relato que se sostiene poco, el de la estabilidad".

También le ha acusado de "vender recuperación" mientras "no lo nota la ciudadanía". "Pero en Podemos no pensamos resignarnos", ha dicho. Así, le ha pedido al Ejecutivo "imaginación y valentía" mientras le reprochaba que no se ve "más dinero para Educación y Sanidad".