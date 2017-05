FEDEA VE “REALISTAS” LOS PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS POR PRIMERA VEZ EN UNA DÉCADA

Etiquetas

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) afirma que, por primera vez desde 2007, las comunidades autónomas han presentado unos presupuestos que “parecen realistas”.En un informe de su ‘Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas’ publicado hoy, Fedea analiza los factores responsables del incumplimiento de los presupuestos autonómicos de 2016 y hace una valoración de los presupuestos publicados en 2017.Durante los últimos años, explicó Fedea, las comunidades autónomas “han cuadrado sobre el papel sus presupuestos con sus objetivos de déficit a base de inflar sus previsiones de ingresos”. A posteriori, estas previsiones han quedado “muy lejos” de cumplirse, provocando a su vez el incumplimiento de los objetivos de déficit, señaló la fundación, que agregó que “este patrón se mantuvo durante 2016”. El incumplimiento de los presupuestos autonómicos de 2016, elaborados para un objetivo de déficit inicialmente previsto en el 0,3% PIB (aunque luego se revisó hasta el 0,7%), se debió a una sobrevaloración de ingresos, según Fedea. Las comunidades cerraron 2016 con un déficit del 0,8% PIB y con unos ingresos 6.100 millones inferiores a los presupuestados. De esta cantidad, más de 2.000 millones de euros se deben a que la Comunidad Valenciana y Cataluña incluyeron en su presupuesto un anticipo del Fondo de Competitividad que no se recogía ni en la ley de financiación autonómica ni en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016, expuso la fundación. Además, apuntó que los 4.000 millones restantes se deben a una realización de ingresos inferior a la prevista en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, enajenaciones de inversiones reales y resto de transferencias corrientes y de capital. En cuanto al presente ejercicio 2017, subrayó que por primera vez en los últimos diez años, la previsión de ingresos recogida en los presupuestos autonómicos de 2017 parece “realista”. Así, los ingresos previstos son 6.600 millones superiores a los obtenidos en 2016, de los cuales las entregas a cuenta y liquidaciones aumentan en 5.400 millones. Por ello, cree que las comunidades en su conjunto han presentado unos “presupuestos realistas” y en línea con el cumplimiento del objetivo de déficit del 0,6% del PIB. Fedea señaló que conviene destacar que esta previsión está sujeta al cumplimiento de las entregas a cuenta reflejadas en los PGE de 2017. En el caso de que finalmente no se apruebe el proyecto de Ley de Presupuestos, las entregas a cuenta de las comunidades se prorrogarán, lo que podría resultar en un déficit por encima del 1% del PIB. Este hipotético escenario, sin embargo, no supondría una pérdida de recursos para las comunidades, que percibirían menores entregas a cuenta en 2017 pero una mayor liquidación en 2019, agregó.