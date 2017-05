De la Rosa dice que va a haber presupuestos "independientemente" de quién sea el secretario de Podemos en la región

Etiquetas

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha asegurado este miércoles que "independientemente de quién gane" la Secretaria de Podemos en Castilla-La Mancha, que se disputan José García Molina y David Llorente, "se abrirá el diálogo y los castellano-manchegos van a tener posibilidad de mejorar sus condiciones de vida porque va a haber presupuestos" para este 2017.

"No creo que sea más fácil si gana uno u otro", ha indicado De la Rosa, preguntado por los medios antes de participar en Toledo en la inauguración del II Congreso Estatal de CCOO de Construcción y Servicios, sobre el encuentro que esta semana ha tenido con el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente.

Luego de asegurar que CCOO "quiere trabajar de forma estrecha, e incluso cómplice, con Podemos porque lo pueden hacer "de forma conjunta en muchas cosas", el secretario regional de CCOO ha mostrado su preocupación por el hecho de que no haya "una fecha concreta ni intención clara" entre PSOE y Podemos para fijar nueva reunión en la que vuelvan a hablar.

"No escuché una respuesta que me tenga que preocupar --ha dicho sobre Llorente--. Tendrán que darse los márgenes y tiempos que ellos estimen oportunos, pero salí con la sensación de que va a existir voluntad de diálogo y confío en ese sentido en que esa buena voluntad nos lleve a tener presupuestos. No hacerlo sería un error", ha añadido el líder regional de CCOO.

Dicho esto, De la Rosa ha señalado que es normal que PSOE y Podemos, que tienen ideologías diferentes, tengan grandes diferencias, al igual que le pasa a sindicatos y patronal. "Es normal que haya desencuentros aunque no estamos acostumbrados a que sean de la gravedad de la de los presupuestos. Es la primera vez que ocurre algo así", ha indicado De la Rosa, que ha insistido en que PSOE y Podemos van a recuperar el diálogo.